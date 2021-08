Einladung zum Rollstuhl-Handball nach Eisenach

Bernd Fichtner, selbst auf den Rollstuhl angewiesen, lädt erstmals zum Rollstuhlhandball in die Werner-Aßmann-Halle ein.

Eisenach. Der frühere Handballspieler des ThSV Eisenach, Bernd Fichtner, sucht Mitstreiter für Rollstuhl-Handball. Er sitzt selber im Rollstuhl.

Fast 30 Jahre ist Bernd Fichtner Profi-Handballer gewesen. Für den ThSV Eisenach und den TV Eitra (heute MT Melsungen) hat er als Rechtsaußen und auf der Kreis-Mitte Tore in der ersten und zweiten Bundesliga erzielt. „Vor 14 Jahren habe ich die Diagnose multiple Sklerose erhalten, und mittlerweile sitze ich im Rollstuhl“, berichtet der 56-Jährige. Er möchte jetzt eine Gruppe für Rollstuhlhandball aufbauen und lädt erstmals am 28. August von 10 bis 12 Uhr zu einem Training in die Werner-Aßmann-Halle ein.

Wie hoch der Zuspruch sein wird, kann er nur schwer einschätzen: „Es können zwei, 20 oder 100 werden“. Der Landessport hat fünf Sportrollstühle für Erwachsene und einen Sportrollstuhl für ein Kind zur Verfügung gestellt. „Wir machen etwas für die Geschicklichkeit, fahren Slalom, prellen und werfen aufs Tor“, beschreibt Bernd Fichtner einige Übungen, die er vorgesehen hat. Ziel ist der Aufbau einer Trainingsgruppe, in der analog zum Rollstuhl-Basketball behinderte und nichtbehinderte Handballfreunde im Rollstuhl miteinander spielen.

Bei seinem Vorhaben kann der 56-Jährige, der in Ütteroda wohnt, auf die Unterstützung des ThSV Eisenach und des Vereins „Aktiv leben mit Behinderung“ bauen. In beiden Vereinsvorständen ist er ehrenamtlich aktiv. Auch der Thüringer Handballverein unterstützt die Aktivitäten und hat die Entwicklung eines inklusiven Spielbetriebs in Thüringen bzw. im gesamtdeutschen Netzwerk im Blick.

Ob er mitspielen wird? „Lust hätte ich schon, aber es steht noch nicht fest, ob ich der General an der Linie bin oder selber mitmache“, scherzt „Fichte“. Auf alle Fälle sei er im September in Hannover bei der 1. deutsch-holländischen Meisterschaft im Rollstuhlhandall dabei. Dort möchte er sich weitere Anregungen für die Arbeit vor Ort holen.

Erstes Training Rollstuhl-Handball, 28. August, 10 bis 12 Uhr, Werner-Aßmann-Halle