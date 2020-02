In den Abendstunden des 6. Februar löschte die Eisenacher Berufsfeuerwehr einen brennenden Wagen auf der Autobahn

Einsätze für die Berufswehr

Wegen ausgelaufenem Dieselkraftstoff in der Mühlhäuser Straße wurde in den Morgenstunden des Freitag gegen 4.20 Uhr die Eisenacher Berufsfeuerwehr alarmiert. Ein Lkw hat sich den Tank aufgerissen, rund 600 Liter Diesel sind ausgelaufen. Davon sind vermutlich etwa 500 Liter Diesel bereits vor Eintreffen der Feuerwehr in einen Gully gelaufen. Der Kraftstoff auf der Straße wurde mit 25 Säcken Ölbindemittel abgestreut und anschließend entsorgt. Die Wasserbehörde und der Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal wurden informiert.

Außerdem musste die Berufsfeuerwehr in den Abendstunden des Donnerstag auf der Autobahn in Richtung Frankfurt einen brennenden Pkw löschen, der auf dem Seitenstreifen stand. Die Wehrleute löschten die Flammen im Motorraum mit 500 Litern Wasser.