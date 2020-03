Einsätze wegen Hochwassers im südlichen Wartburgkreis

Die Einsätze von Feuerwehren wegen Starkregens und Hochwassers konzentrierten sich am Mittwochabend, in der Nacht zum Donnerstag und am Donnerstagvormittag auf den südlichen Wartburgkreis. Betroffen waren Vacha, Buttlar, Geisa, Stadtlengsfeld, die Krayenberggemeinde, Barchfeld und Bad Salzungen.

Nach Angaben aus dem Landratsamt Wartburgkreis waren Straßen wegen Überflutungen und auch wegen umgefallener Bäume gesperrt. In der Martin-Luther-Straße in Bad Salzungen ist das Wasser so schnell gestiegen, dass Autofahrer ihre Wagen nicht mehr in Sicherheit bringen konnten. Die Pkw standen komplett im Wasser. Im Geisaer Ortsteil Borsch ist der Dorfbach übergelaufen.

Wasser hat außerdem im Keller eines Supermarkts in Geisa gestanden. In Merkers sind ebenfalls Keller überflutet worden. In Barchfeld-Immelborn musste das Straßenbauamt eine Unterführung voll sperren, weil sie unter Wasser gestanden hat.

Auch eine Straße zwischen dem Eisenacher Ortsteil Neukirchen und dem Ort Ütteroda war kurzzeitig wegen Überschwemmungen nicht passierbar.

Die Zahl der Einsätze wurde seitens des Landratsamts mit 57 angegeben.

Für die Werra bei Gerstungen galt am Donnerstagmorgen die Warnstufe zwei. Der Fluss ist über die Ufer getreten, Wiesen sind vollgelaufen. „Das sind normale Überflutungen“, so Gerstungens Bürgermeisterin Sylvia Hartung (parteilos). Feuerwehren mussten im Gerstunger Bereich noch nicht ausrücken. Aber sie sind laut Hartung vorbereitet, um besonders gefährdete Gebäude und Unternehmen in Werranähe mit Sandsäcken zu schützen.

Auch Zuflüsse zur Werra wie die Suhl sind am Mittwochabend über die Ufer getreten. Bewohner der betroffenen Ortsteile der Stadt Werra-Suhl-Tal haben sich größtenteils selbst geholfen, ihre Keller ausgepumpt und Gebäude mit Sandsäcken geschützt. Am Donnerstagvormittag hatte sich die Situation wieder entspannt. Überflutet sind die Werraauen bei Dippach und Dankmarshausen. Aber für diese Zwecke sind diese weitläufig angelegt.