Einsatzbereitschaft in Neuenhof verdient höchste Anerkennung

Die Mitglieder der Freiwillige Feuerwehr Neuenhof leistete 2019 insgesamt 1116 Stunden ehrenamtliche Arbeit, bei Schulungen, Lehrgängen, vielen Übungen und Einsätzen. „Uns ist es erneut gelungen, das Niveau der Ausbildung beizubehalten und unsere Präsenz in der Öffentlichkeit zu festigen“, freut sich Wehrführer Andreas Herter zur Jahreshauptversammlung. Und die ehrenamtliche Beigeordnete für die Eisenacher Ortsteile und zugleich Ortsteilbürgermeisterin Gisela Büchner ergänzt: „Ihr Einsatz für uns alle verdient höchste Anerkennung.“ Letztes Jahr wurde Neuenhofs Wehr zu fünf Einsätzen gerufen. Die Einsatzkräfte halfen beim Löschen des Dachstuhlbrandes in der Friedensstraße, unterstützten die anderen Eisenacher Wehren bei den Löscharbeiten während des Großbrandes in der Querstraße und übernahmen dort noch einen Tag später einen Nachteinsatz mit umfangreichen Löscharbeiten bis zum Morgen. Außerdem sichern sie während eines Kellerbrandes die Stadtbereitschaft auf der Feuerwache.

Die Aus- und Fortbildung wird bei der Neuenhöfer Wehr groß geschrieben. Die Mitglieder absolvieren 26 geplante Ausbildungstermine in Neuenhof sowie die jährliche Leistungsüberprüfung und mehrere Einsatzübungen. Nun sind sieben Feuerwehrleute aus Neuenhof ausgebildete Atemschutzgeräteträger. Absolviert wurden sechs Einsatzübungen mit den Feuerwehren aus Göringen, Hörschel, Stockhausen-Hötzelsroda, Eisenach-Mitte, Wenigenlupnitz und Herbstein (Hessen). Dabei wurde auch mit der Opel-Werksfeuerwehr auf dem Werksgelände geübt, einen Brand in der Lackiererei zu löschen. Nicht wegzudenken ist die Feuerwehr Neuenhof bei zahlreichen Veranstaltungen im Ort und in der Stadt. Auf deren Unterstützung konnten sich 2019 ebenso die Sommergewinnszunft und die Organisatoren der Deutschland Tour der Radprofis verlassen. Zur Jahreshauptversammlung wurde Lars Munkewitz als neuer Jugendwart gewählt. Darüber hinaus wurden Wilhelm-Konrad Deiß, Matthias Marschall und Lars Munkewitz befördert sowie Matthias Marschall zum Gruppenführer berufen.