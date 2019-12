Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eintracht bittet zum Weihnachtssingen

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Das bedeutet aber auch, dass für die Mitglieder FSV Eintracht Eisenach neben dem Training und den letzten Spielen, Turnieren und Wettkämpfen in diesem Jahr in der Adventszeit noch ein kleines Highlight ansteht. Am Montag, 23. Dezember, findet ab 18 Uhr auf und neben dem Sportplatz – dem Rasenplatz in der Katzenaue – das mittlerweile vierte Eintracht Weihnachtssingen statt. Neben weihnachtlicher Musik, vielen Leckereien, Glühwein und Kinderpunsch versprechen die Macher um Vereinschef Volker Schrader auch Bratwurst vom Grill. Mitglieder, Fans und Familien sind zu diesem besinnlichen Vorweihnachtsabend ab 18 Uhr an der Sportstätte Freundschaft eingeladen.