Eisenach: 30.000 Euro Schaden nach erneutem Kellerbrand

Erneut hat es in einem Wohnblock im Jakobviertel in Eisenach gebrannt. Wie Feuerwehr und Polizei am Montag mitteilten, war am Sonntag gegen 5.45 Uhr in einem Aufgang in der Fritz-Erbe-Straße ein Feuer ausgebrochen. Ein Bewohner hat einen brennenden Wischmop hinter der Haustür bemerkt und ihn mit einem Pulverlöscher gelöscht. Im Keller stellten die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr zudem fest, dass zwei Kellerboxen brannten. Die Feuer wurden gelöscht. Verletzt wurde niemand. Der Schaden liegt laut Polizei bei zirka 30.000 Euro. Erst am Donnerstag waren in einem Block in der Goethestraße Zeitungen angezündet worden. Hinweise an die Polizei bitte unter Tel.: (03691) 26114.