Eisenach: Alle Chancen der Welt mit guter Ausbildung

„Sie besitzen zwar jetzt die Grundlagen, um in das Berufsleben zu starten, aber der Stress mit dem Lernen ist nicht vorbei – das Lernen hört nie auf“, richtete Marion Schubert, Gebietsleiterin des Bildungsdienstleisters Stiftung Bildung und Handwerk Südost (SBH), ihre Worte an 33 junge Menschen, die nach dreieinhalbjähriger Ausbildung und erfolgreichen Prüfungen jetzt ihre Zeugnisse in Eisenach erhielten. Der kleinen Feierstunde im Saal der SBH-Niederlassung am Heinrich-Ehrhardt-Platz wohnten auch einige Eltern und Vertreter der Ausbildungsbetriebe bei.

Zeugnisübergabe an Julian Pfaff, Florian Bonnawitz, Steven Höland und Nick Kühne durch Ausbilderin für Metallberufe, Daniela Fischer (von links). Foto: Norman Meißner

Die Gebietsleiterin für Thüringen freute sich, dass von den 35 Jugendlichen, die zu den Prüfungen zum Werkzeugmechaniker, Zerspanungsmechaniker, Industriemechaniker, Fachkraft Metalltechnik sowie Mechatroniker und zum Elektroniker antraten, knapp 95 Prozent bestanden. Die Ergebnisse können sich, wie sie sagte, „sehen lassen“. „65 Prozent haben ihre Prüfungen mit Note 2 und 3 abgeschlossen“, ergänzte Marion Schubert. Einige Berufsanwärter nahmen hohe Anstrengungen in Kauf, um ihr Ziel zu erreichen. Felix Schneider erzielte das beste Ergebnis, das die Industrie- und Handelskammer (IHK) mit einem Weiterbildungsstipendium würdigte. Die Jungfacharbeiter absolvierten die überbetrieblichen Lehrgänge und die praktischen Prüfungen bei dem Aus- und Weiterbildungsdienstleister am Heinrich-Ehrhardt-Platz in Eisenach.

„Sie haben jetzt alle Chancen der Welt mit ihrer Ausbildung – die Deutsche Wirtschaft profitiert von ihrem Wissen“, fuhr die Gebietsleiterin in ihren Worten an die Absolventen fort. Die Fachausbildung sei zwar der erste solide Weg, aber man solle nicht stehen bleiben, weitermachen, egal ob mit einer Techniker-, einer Meisterausbildung oder einem Bachelor-Studium. Bis auf einen Jugendlichen übernahmen alle Ausbildungsbetriebe ihre Jungfacharbeiter.

Würdigung der besten Leistung: Felix Schneider freut sich über ein Weiterbildungsstipendium der IHK, das Ausbilderin Daniela Fischer und Gebietsleiterin Marion Schubert (von links) überreichen. Foto: Norman Meißner

Für das Weiterlernen im Beruf seien derzeit spannende Themenfelder im Fokus der Wirtschaft. Marion Schubert, die vor vielen Jahren den Beruf des Werkzeugmachers erlernte, denkt da beispielsweise an Digitalisierung, Industrie 4.0 oder den Energiewandel. Additive Fertigungsverfahren, Robotik, aber auch der Strukturwandel in politischer Hinsicht seien interessante Themenfelder zum Weiterlernen und Forschen. Aber ein Thema werde in den letzten zwei Jahren immer bedeutender, immer wichtiger: die Gesunderhaltung der Leistungsfähigkeit. „Passen sie auf, dass sie nicht ausbrennen – ihre Altersgruppe ist heute echt gefragt, denn der demografische Wandel sorge für immer weniger Schulabgänger“, betonte die Gebietsleiterin eindringlich, die selbst über viele Jahre junge Menschen ausbildete.

Für sie gibt es keinen Grund, zum Arbeiten die Region zu verlassen. „Arbeiten und leben sie bei uns in der Wartburgregion, hier ist die Lebensqualität toll, hier gibt es gute Schulen, Kinderbetreuungsmöglichkeiten und vor allem Jobs“, warb Marion Schubert, die selbst aus Suhl kommt, in ihren Worten zur Gesellenfreisprechung.

Aktuell beschäftigt die SBH Südost in ihren beiden Eisenacher Niederlassungen am Heinrich-Ehrhardt-Platz und An der Feuerwache 49 Mitarbeiter, thüringenweit sind es 140. Über das Thüringer Modellprojekt Berufsorientierung betreut Eisenach aktuell rund 450 Schüler der siebenten und achten Klassen. Dies erleichtere die Berufswahl erheblich. „Es gibt dadurch deutlich weniger Ausbildungsabbrecher“, führte Marion Schubert an.

In der „Ausbildungsbegleitenden Hilfe“, die über SGB III finanziert wird, erhalten derzeit 118 Personen bei der SBH in Eisenach Unterstützung zur Festigung theoretischer Inhalte. Etwa 130 Leute hat die Agentur für Arbeit zur beruflichen Orientierung zur SBH entsandt. An der überbetrieblichen Ausbildung der SBH nehmen momentan zirka 300 Menschen in Eisenach teil.