Eisenach: Aus Kaukasus eingeschleppte Pflanzen sind giftig

Entdeckung von mehreren Pflanzen Riesenbärenklau am Ufer vom Mühlgraben in Eisenach unweit der Brücke August-Bebel-Straße. Kathrin Weigelt fotografiert die gefährlichen Pflanzen am Mühlgraben-Ufer an der Fischerstadt. Neben fünf größere Bärenklau-Pflanzen hat sie auch einige kleinere Exemplare dort entdeckt.