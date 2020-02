Eisenach: Bachhaus ersteht zwei Zeichnungen

Bachs letzter lebzeitiger Enkel Johann Sebastian Bach der Jüngere war ein Maler und Zeichner. Zwei seiner Werke konnte das Bachhaus Eisenach nun in einem Berliner Auktionshaus ersteigern. Sie werden ab dem 12. März in der Sonderausstellung „Die Berliner Bach-Familie“ im Berliner Dom gezeigt.

Der in Rom 29-jährig verstorbene Maler und Zeichner Johann Sebastian Bach der Jüngere (1748–1778) war der letzte lebzeitige Enkel des Komponisten und ein Sohn Carl Philipp Emanuel Bachs. Er wurde 1748 in Berlin geboren, wo er aufwuchs und zunächst hier und in Potsdam Zeichenkunst studierte, dann ab 1770 an der Oeserschen Zeichenakademie in Leipzig und ab 1773 in Dresden. Um nicht mit seinem berühmten Großvater verwechselt zu werden, nannte er sich auch „Johann Samuel Bach“. Bach starb auf einer Studienreise in Rom 1778 kurz vor seinem 30. Geburtstag.

Bislang waren von ihm 144 Werke bekannt, von denen 72erhalten sind. Die beiden nun im Berliner Auktionshaus Historia versteigerten getuschten Zeichnungen waren bisher in der Literatur nicht bekannt. Es handelt sich bei ihnen um eine Variante des bereits bekannten Bilds „Die Zephyre“ sowie um die Zeichnung eines Südsee-Idylls („Otaheiti“).