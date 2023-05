Eisenach benötigt beides - und muss dies auch kommunizieren

In seinem Notizbuch stellt Peter Rossbach für Eisenach ein paar Überlegungen zum 1. Mai an.

Das Wetter lässt es zwar nicht vermuten, aber der Mai steht vor der Tür. In anderen Bundesländern gilt der 1. Mai als offizieller Starttermin für die Freibadsaison. Entlang des „Wegs auf den Höhen“ gilt das nicht, hier geht es mit der Planscherei meist später los. Aber der ein oder andere Biergarten wirft am 1. Mai den Grill an und hofft auf viele Gäste, die am besten noch Sonne im Herzen mit dabei haben sollten.

Eigentlich ist dieser 1. Mai aber ein Arbeiter-Kampftag, an dem sich Beschäftigte aus allen Sparten für ihre Rechte einsetzen können. Auch in Eisenach will der DGB mit Demo vom Bahnhof und seiner Kundgebung auf dem Markt ein Zeichen für faire Löhne und gute Arbeitsbedingungen setzen. Dass es damit auch hier in der Region an mancher Stelle hapert, ist immer mal wieder Thema in unserer Berichterstattung.

Derzeit gilt allerdings – wie so häufig in der Region – auch das Bangen um Arbeitsplätze an sich. Insolvenzen laufen, Gewerbesteuereinnahmen der Kommunen brechen ein, die Transformation der Automobil-Industrie verändert vieles. Es geht also am 1. Mai auch darum, Firmen zu halten oder gar neue anzusiedeln. Die Stadt und die Region brauchen Arbeitsplätze für Menschen und die Kommunen brauchen die Einnahmen, um in Infrastruktur, in Zukunft zu investieren.

Genau an dieser Stelle macht es eben überhaupt keinen Sinn, einen widersinnigen Gegensatz zwischen dem Platzbedarf des Hundefreilaufvereins und dem Aufstellen von Batteriespeichern neben dem Umspannwerk aufmachen zu wollen. Die Stadt braucht nämlich beides – einen agilen und rührigen Hundefreilaufverein und die Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Und die Fähigkeit, dies zu kommunizieren.