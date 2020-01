Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisenach: Biene Maja und die Bienenkönigin



Renate Erdmann erzählt an diesem Samstag, was die Bienen so in ihren Bienenstöcken treiben, sie zeigt Waben, Obstwiesen, und auch wie schön die Insekten aussehen. Warum die Bienenkönigin keine Krone hat, will ein kleines Mädchen wissen. Erdmann erklärt geduldig, dass das bei den Bienenchefinnen etwas anders läuft. Gut eine halbe Stunde dauert ihr Kamishibai-Erzähltheater am Samstag in der Eisenacher Stadtbibliothek. Diesmal drehte sich alles um die fleißigen Bienen und den Honig, da hängen die Tierchen in Papierform nicht nur von der Decke, aus dem Rekorder läuft im Anschluss „Biene Maja“ und die Kinder können noch ein Bild ausmalen. Oder eben Bücher, auch über Bienen, ausleihen. Was einige Mütter an diesem Vormittag tun, darunter sind welche, die sind Stammgäste, verabreden sich sogar für dieses Familienangebot der Bibliothek einmal im Monat. „Oft erzählt unsere Tochter davon noch zu Hause, es ist unterhaltsam, oft wird getanzt“, lobt eine der Mütter.

Einmal im Monat öffnet die Bibliothek am Hellgrevenhof am Samstagvormittag von 10 bis 12 Uhr. Seit mehr als drei Jahren gibt es dazu noch das spezielle Angebot für Familien. Wer will, kann eine halbe Stunde zuhören und danach gemütlich durch die Räume gehen und nach Lesestoff suchen.

Am ersten Samstagsöffnungstag im neuen Jahr nutzten etliche Besucher die zwei Stunden Öffnungszeit, um sich nach dem Weihnachtsfest neue Medien auszuleihen. Für Renate Erdmann ist es eine schöne Aufgabe. Sie habe eigentlich mal Erzieherin werden wollen und dann doch einen anderen Beruf ausgeübt, erzählt sie. Jetzt hat sie somit ihre zweite Berufung gefunden. Neben dem Kamishibai-Erzähltheater gibt es aber auch Bilderbuchkinos oder DVD-Angebote. All das eigne sich besonders gut für Kindergruppen, berichtet Bibliotheksleiterin Annette Brunner. Deshalb werden diese Formate auch den Kindergärten angeboten. Auch hier kümmert sich mit Monika Kirchner eine Ehrenamtliche mit darum, dass die Bibliothek solche Angebote möglich machen kann. Die Themen in den Erzähltheatern sind vielseitig – Jahreszeiten, Erntedank, Ostern, aber auch die Geschichte vom kleinen Häwelmann gibt es, ebenso wie Abenteuer von Leo Lausemaus.