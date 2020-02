Eine Wahlurne steht im Plenarsaal des Thüringer Landtags. Gegen das Ergebnis der MP-Wahl gibt es am 10. Februar an 18 Uhr auf dem Eisenacher Markt eine Kundgebung.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisenach: Demo auf dem Markt

Für Montag, 10. Februar, laden die Jusos Eisenach/Wartburgkreis, die Linksjugend „Solid“ und der DGB zu einer Demonstration auf den Marktplatz in Eisenach ein unter dem Motto: „Kein Thüringen für Faschisten“. „Wir beziehen uns auf die Ereignisse der letzten Woche im Landtag und den damit verbundenen parlamentarischen Ruck nach rechts“, so die Veranstalter. Ab 18 Uhr will man sich auf dem Marktplatz zusammen mit der Bevölkerung für ein buntes und vielfältiges Thüringen einsetzen. rsb