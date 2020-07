Eisenach: Dienstältester Direktor tritt in Ruhestandsdienst

Nach 32 Jahren als Schuldirektor der Pestalozzi-Schule Eisenach verabschiedet sich Volker Schmidt mit 63 Jahren in den Ruhestand. Hier zeigt er in der Schulchronik Fotos der Hochwasser-Katastrophe von 1981, die den gerade errichteten Neubau erhebliche Schäden zufügen. Seit 1982 arbeitete der an der Förderschule.