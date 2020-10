Eisenach: Drei Familienmitglieder in den Tod deportiert

Eisenach. Stolpersteine in den Bürgersteigen erinnern an die Opfer der Nazis in der Wartburgstadt. Heute: Familie Baer.

100 Stolpersteine in Erinnerung an einstige Mitbürger in Eisenach, die unter der Naziherrschaft bis 1945 verfolgt, vertrieben und ermordet wurden, sind in den Jahren 2009 bis 2020 im Eisenacher Stadtgebiet gesetzt worden. Auf Initiative des Bündnisses gegen Rechts gehört Eisenach damit zu der großen Zahl an deutschen Städten, in denen mit diesen Steinen des Künstlers Gunter Demnig an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert wird. Unsere Zeitung veröffentlicht in unregelmäßigen Abständen in einer Serie die Biografien dieser Menschen. Zusammengetragen hat die Informationen und Fotos der Eisenacher Frank Rothe.