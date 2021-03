Eisenach: Ehrenbriefe für zwei besondere Persönlichkeiten

René Reinhardt und Juliane Stückrad (rechts) haben den Ehrenbrief des Freistaates Thüringen erhalten. Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Mitte) lobte deren großes Engagement, das beide in ganz unterschiedlichen Bereichen ausüben. Reinhardt ist Wehrführer einer super ausgebildeten Feuerwehr in Stregda, Stückrad kämpft seit Jahren für die Interessen des Eisenacher Landestheaters.

„Den feierlichen Empfang müssen wir uns dazu träumen“, meinte Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke), als sie am Donnerstag im Stadtschloss zwei engagierten Bürgern eine hohe Auszeichnung verleihen durfte. Corona geschuldet, durften nur wenige enge Wegebegleiter zugegen sein, als zum einen die promovierte Kulturwissenschaftlerin und Volkskundlerin Juliane Stückrad sowie René Reinhardt, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Stregda, den Ehrenbrief des Freistaates Thüringen in Empfang nehmen konnten.

Die Verleihung durch den Ministerpräsidenten findet normalerweise zum Internationalen Tag des Ehrenamtes statt, pandemiebedingt musste dieser Termin am 27. November abgesagt werden. Daher nun die Übergabe im kleinen Kreis.

Seit vielen Jahren engagiert sich Juliane Stückrad als Vorsitzende der Freunde und Förderer des Landestheaters für das Theater und die Landeskapelle – auch mit außergewöhnlichen Aktionen. „Mit ihrer offenen und freundlichen Art, ihrem Engagement und ihren vielen kreativen Ideen ist Frau Stückrad als Streiterin für den ländlichen Raum in Thüringen nicht mehr wegzudenken“, heißt es in der Begründung des Freistaates. Sie erhielt die Ehrung auch, weil ihre vielen kulturwissenschaftlichen Forschungen und Projekte im ländlichen Raum Anregung geben, dass die Politik hier mehr tut, aufmerksamer wird und lernt, die lokale Arbeit in den Dörfern mehr wertzuschätzen.

Preis gelte nicht für Einzelperson, sondern der ganzen Mannschaft

René Reinhardt ist seit über 30 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr. Seine außerordentliche Fachlichkeit und sein umfangreiches Spezialwissen werden sehr geschätzt, betonte Wolf. „Bei 99 Prozent aller Termine sind Sie in der ersten Reihe aktiv“, lobte die Oberbürgermeisterin. Der Stregdaer sorgt zudem als Gerätewart für die tadellose Ausstattung der Geräte. Sein Engagement prägt die Gemeinschaft der Feuerwehrvereine, steht in der Laudatio.

Stückrad sagte anschließend, die Ehrung stehe für ihren engagierten Vorstand, dem gehöre dieser Preis genauso. Ähnlich formulierte es Reinhardt: „Feuerwehr ist Mannschaftssport.“