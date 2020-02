Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisenach: Eine grüne Insel für den Trenkelhofer Teich

Bis Mittwoch nächster Woche, sofern die Witterung hält, sind am Trenkelhofer Teich die Bagger noch im Einsatz, um Tonnen von getrocknetem Faulschlamm aus dem Gewässer zu entfernen. Eigentlich sollte das Ausbaggern viel eher beginnen, doch nach dem Abfischen im November 2017 blieb der Schlamm lange Zeit zu feucht, sodass er mit schwerem Gerät nicht entsorgt werden konnte.

Im November 2017 hatte der Angelsportverein Eiserne Ruhe sein Pachtgewässer abgefischt. Neben 168 großen Karpfen fanden die Angler vor allem Rotfedern und Plötzen, aber auch Aale, Zander, Hechte und einige Schleien. Aber sie bemerkten auch, dass die Verschlammung des Teichs größere Ausmaße hatte als vermutet. Der Schlamm war im Schnitt 1,30 Meter tief. „Durch die Verschlammung kam es kaum noch zur Reproduktion bei den Karpfen“, schildert Gewässerwart Maximilian Schauties, dass der Verein auch zum Schutz der Fische handeln musste. Allein zum Start der Arbeiten am 22. Januar habe die Fachfirma an einem Tag innerhalb von gut fünf Stunden 36 Lkw-Fuhren voller Schlamm gefahren, macht Schauties deutlich, welche Mengen hier bewegt werden müssen. Der Gewässerwart lobt die Arbeit der Firma aus Waltershausen, deren 30-jährige Erfahrung im Wasserbau nun dem Eisenacher Anglerverein beim Neuaufbau des Teiches zu gute kommt. Die Gesamtmaßnahme selbst ist auch nicht billig. Rund 40. 000 Euro an Kosten sind veranschlagt. Zum Glück hat der Verein insgesamt 11.000 Euro Fördermittel vom Landesanglerverband Thüringen erhalten. Den Rest übernimmt der Verein aus der eigenen Tasche.

Der Teich am Trenkelhof gehört neben dem Siebenbornteich, Abschnitten der Hörsel, Werra und Nesse sowie einem Teich am Ried bei Großenlupnitz zu den Pachtgewässern des Vereins Eiserne Ruhe. Nach dem Schlammaushub wird wieder langsam Wasser zugeleitet, über einen Bachzulauf, über Quellen und natürlich hoffen die Angler auf genügend Regen von oben, der ebenfalls benötigt wird, um ihn wieder ordentlich zu füllen. Zugleich wird das Areal neu gestaltet. Der Trenkelhofer Teich erhält künftig eine Insel sowie einige Landzungen. Während des Wasserzulaufs wird Brandkalk hinzugefügt, um Bakterien und Viren zu beseitigen, erklärt Maximilian Schauties. Um die passende Bepflanzung zu realisieren, wird später noch der ph-Wert des Teichwassers geprüft. Erst dann wird entschieden, welche Pflanzen gut für das Gewässer und die Fische sind. Die damals entnommenen Karpfen wurden damals in den Anzuchtteich bei Stregda umgesetzt, berichtet der Gewässerwart. Schauties freut sich, dass die Vermehrung erfolgreich war und viele junge Fische in der Zukunft wieder in den Trenkelhofer Teich umgesetzt werden können. Auch Barsch und Aal, später Hecht und Zander werden wieder zum Fischbesatz gehören, weiß der Gewässerwart. Schauties schätzt, dass es wohl noch eine Saison dauern wird, ehe im Pachtgewässer richtig geangelt werden kann. Das hängt vor allem vom Niederschlag in diesem Jahr ab. Der Schlamm selbst wird jetzt nahe des Gewässers gelagert und getrocknet, ehe er später auf die anliegenden Felder gebracht wird. „Wir sind sehr froh, dass die Agrargenossenschaft Neuenhof uns hier hilft und unterstützt“, betont er.