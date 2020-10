Eisenach erhält Fördermittel für schnelles Internet

Die Stadt Eisenach erhält 14 Millionen Euro Fördermittel für den Breitbandausbau. Darüber informierte Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) zur Sitzung des Stadtrats am Dienstag. Wie sie weiter sagte, wird es damit möglich, alle Eisenacher Schulen mit schnellem Internet zu versorgen. Gleichzeitig bat sie um Verständnis, dass in den nächsten Wochen und Monaten an verschiedenen Stellen in der Stadt gebaut wird, um die entsprechenden Glasfaserkabel zu verlegen.