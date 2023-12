Eisenach erhöht Obolus für Wahlhelfer

Eisenach Der Eisenacher Stadtrat beschließt, dass Wahlhelfer für ihre ehrenamtliche Tätigkeit eine höhere Entschädigung erhalten.

Das kommende Jahr ist ein Superwahljahr. Am 26. Mai 2024 finden beispielsweise die Wahlen zum Oberbürgermeister, Landrat, Kreistag sowie zu den Ortsteilbürgermeistern und Ortsteilräten in den neun Ortsteilen der Stadt Eisenach als verbundene Wahlen statt. Verbundwahlen bedeutet, dass alle diese Wahlen an einem Tag zu organisieren sind.

Für die voraussichtlich 52 Wahllokale in Eisenach werden ehrenamtliche Helfer gesucht. Jedes Wahllokal ist mit neun Personen zu besetzen. Das allein ist eine große Herausforderung. Erschwerend kommt hinzu, diejenigen als Wahlhelfer ausscheiden, die selbst kandidieren.

Um einen Anreiz zu schaffen, hat der Eisenacher Stadtrat jüngst beschossen, die Entschädigung für Wahlhelfer zu erhöhen. Diese erhalten für ihre Tätigkeit am Wahltag und falls erforderlich am folgenden Tag je 50 Euro, für verbundene Wahlen 80 Euro. Zusätzliche Entschädigungen stehen Wahlvorstehern in Höhe von 20 Euro zu, bei verbundenen Wahlen sind es 30 Euro. Stellvertretende Wahlvorsteher erhalten 15 Euro beziehungsweise 25 Euro und Schriftführer zehn Euro beziehungsweise 20 Euro.

Nach der Kommunalwahl am 26. Mai folgen gegebenenfalls am 9. Juni Stichwahlen zum Oberbürgermeister, Landrat oder Ortsteilbürgermeister, sofern keiner der Bewerber im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreicht. Weiter werden am 9. Juni das Europaparlament und am 1. September ein neuer Landtag in Thüringen gewählt.

Wer als Wahlhelferin oder Wahlhelfer tätig werden möchte, kann sich an das Wahlbüro, Telefon 03691/670550, 670551 oder 670552 wenden. Außerdem steht das Kontaktformular auf der Internetseite der Stadt www.eisenach.de zur Verfügung.

Wahlleiterin in Eisenach ist Susanne Klopfleisch, Antikorruptionsbeauftragte und Sachbearbeiterin Interne Revision bei der Stadtverwaltung.