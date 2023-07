Eisenach erholt sich finanziell

Eisenach. Zehn Jahre lang musste Eisenach jeden Euro umdrehen und beim Land Thüringen um Hilfen betteln. Jetzt ist die Stadt aus der Haushaltskonsolidierung heraus.

Millionen-Loch, Streichlisten und Steuererhöhungen – das waren die Schlagzeilen, die in den zurückliegenden Jahren den Eisenacher Haushalt, also die städtischen Finanzen, beschrieben haben. Deshalb ist Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) jetzt froh, dass die zehn Jahre der Haushaltssicherung vorbei sind. „Das ist ein Meilenstein für die Stadt“, sagte Wolf am Dienstag vor Medienvertretern.

Haushalte können jetzt sehr viel eher im Jahr beschlossen und Investitionen bereits in die Wege geleitet werden, wenn die Preise vergleichsweise günstig sind. „Wir können die Zuschüsse an Vereine frühzeitiger auszahlen und Projekte viel langfristiger planen“, verdeutlichte Wolf weitere Vorteile.

In den zehn Jahren der Haushaltssicherung hat die Stadt Fehlbeträge und Schulden im zweistelligen Millionenbereich abgebaut und getilgt. Möglich wurde das durch Bedarfszuweisungen des Landes Thüringen. Die Stadt hat im Durchschnitt pro Jahr sechs Millionen Euro aus dem Fonds für notleidende Kommunen erhalten. Aber auch Grund- und Gewerbesteuern sind angehoben worden, um die eigenen Einnahmen zu erhöhen. Städtische Gesellschaften mussten Teile ihrer Gewinne abgeben.

Zur positiven Entwicklung hat beigetragen, dass die Stadt nicht mehr kreisfrei ist. Dafür zahlt das Land eine „Hochzeitsprämie“. Außerdem liegen die teuren Sozialausgaben jetzt beim Wartburgkreis.

„Wir sind leistungsfähig, aber bei weitem nicht reich“, schätzt die Oberbürgermeisterin die aktuelle Situation ein. Sie fordert weitere Unterstützung des Landes. Dazu gehört die Ausweisung Eisenachs als Oberzentrum, denn das wird sich finanziell ebenfalls auswirken.

Weiter steht im Raum, dass der kommunale Finanzausgleich zugunsten der Kommunen verbessert wird. In Vorwahlzeiten sieht Wolf dafür gute Chancen.

Daten und Fakten

Ende 2012 hatte die Stadt Eisenach ein Defizit im Haushalt von minus 10,8 Millionen Euro.

Dieser Fehlbetrag und weitere Fehlbeträge sind erstmals 2019 ausgeglichen worden. Am Jahresende stand damals eine schwarze Null.

Dank Finanzhilfen, eigener Einsparungen, Steuererhöhungen und Rückkehr in den Wartburgkreis schaffte die Stadt den Sprung auf plus 14,8 Millionen Euro am Ende des Jahres 2022.

Erstmals kann wieder eine Rücklage angespart werden.

Trotz der Haushaltskonsolidierung sind in den letzten zehn Jahren insgesamt rund 78 Millionen Euro investiert worden. Davon sind rund 65 Prozent mit Fördermitteln finanziert, 35 Prozent waren Eigenmittel.

Zu den großen Investitionen gehören: Busbahnhof, Mosewald- und Gemeinschaftsschule, Stadtschloss, Berufsschulzentrum, Sanierung Gaswerk.