Eisenach erwartet am Sonntag Tausende Wanderfreunde

Eisenach. In der Wartburgstadt ist man bereit für die Ausrichtung des 28. MDR-Osterspazierganges am Ostersonntag.

Am Sonntag ist es endlich soweit: Der MDR-Osterspaziergang startet in Eisenach. Auf dem Marktplatz können Eisenacher und ihre Gäste zwischen 9 und 12 Uhr individuell auf eine der vier zur Auswahl stehenden, farblich markierten Routen starten. Dabei bietet jede Strecke die Möglichkeit, die Stadt und das Gebiet rund um Eisenach zu erkunden.

Wanderschuhe putzen, Rucksack packen, Goethes „Osterspaziergang“ zitieren und schon kann man frohen Mutes losmarschieren.

Zumindest die Sache mit dem Gedicht hätte das Veranstaltungsteam der Stadtverwaltung am Donnerstag vorab üben sollen. Seit Wochenbeginn kämpft das Team in der „Morgenhahn“-Radiosendung um 500 Euro für eine neue Sitzbank. Am Donnerstag konnte es allerdings im Quiz eine Zeile aus besagtem Gedicht nicht korrekt ergänzen. „Dadurch haben wir es einfach noch einmal spannend gemacht, immerhin haben wir mit unseren richtigen Antworten schon 300 Euro sicher“, beschwichtigt Reinhold Brunner und setzt alles auf das Spiel um den Jackpot am Samstag.

Richtig heißt es im Gedicht: „Kehre dich um, von diesen Höhen nach der Stadt zurückzusehen“ – ganz wie beim Osterspaziergang in Eisenach. Von jeder der fünf angebotenen Routen können die Teilnehmer unterwegs herrliche Panoramaaussichten genießen. Damit alle Strecken begehbar sind, musste die Stadt in den letzten Tagen noch umgestürzte Bäume entfernen.

Am Drachenspielplatz sorgt Sportjugend für Spiel und Spaß

Außer schöne Ausblicke warten unterwegs auch einige Überraschungen. Am Drachenspielplatz im Johannistal gibt es Spiel und Spaß mit der Kreissportjugend und verschiedene Mitmachaktionen der Startup-Kirche Eisenach. An der Tennisanlage im Johannistal bietet der Tennis-Verein TC Blau-Weiß Eisenach von 10 bis 13 Uhr ein Schnuppertraining für Kinder und Erwachsene an.

Am Droschkenplatz unter der Wartburg erzählt Wanderwegewart Hartmut Werner Interessantes über Natur, Kultur und Historie der Umgebung. Außerdem sind an verschiedenen Stellen der Wanderstrecken die Geißenalmer Alphornbläser zu erleben. Außerdem wird auf dem Markt von 8 bis 16 Uhr durch den MDR ein buntes Bühnenprogramm mit Musik und verschiedenen Aktionen geboten. Hinzu kommen Gastronomiestände, Tourismus-, Kultur- und Naturstände, Kinderangebote mit Hüpfburg, Karussell, Kinderschminken und Basteln sowie verschiedene Handwerksstände organisiert vom Eisenacher Gewerbeverein. Ab 17.30 Uhr folgt eine Abendveranstaltung mit Musik von „Herbi and Friends“.

Das sind die markierten Routen

Blaue Route: Sie ist mit etwa 14,4 Kilometer die längste und gleicht eher einer Wanderung als einem Spaziergang. Dabei können die Besucher auf dem Burschenschaftsdenkmal den weiten Blick über die gesamte Stadt genießen. Sie führt über die Mosbacher Linde und den Drachenstein durch die Landgrafenschlucht über den Kartausgarten zurück nach Eisenach.

Rote Route: Mit der 10 Kilometer langen roten Strecke kommt man vorbei an der Wartburg über die Sängerwiese zur Elfengrotte und über die Knöpfelsteiche durch das Mariental vorbei am Prinzenteich nach Eisenach zurück.

Gelbe Route: Die 5,3 Kilometer lange Strecke führt am Luther- und Bachhaus vorbei über den Kartausgarten, das Burschenschaftsdenkmal zum Panoramaweg und zurück in die Stadt.

Lila Route: Die Familienroute ist auch mit dem Kinderwagen gut zu bewältigen. Sie ist rund 5 Kilometer lang und führt durch das Johannistal.

Parkplätze (kostenpflichtig): City-Parkhaus (Uferstraße), Parkhaus Hinter der Mauer (Hinter der Mauer 1), Parkplatz Karl-Marx-Straße 34, Parkhaus Kaufland (Bahnhofstraße 8), Parkplatz Alte Brauerei (Wartburgallee 25a).

Parkplätze mit Zubringerbus zum Markt: Parkplatz Marktkauf (Mühlhäuser Straße 110), Parkplatz Julius-Lippold-Straße 1, Parkplatz Rewe-Center (Fabrikstraße 1), Parkplätze in der Adam-Opel-Straße.

Abfahrt Zubringerbusse: Von 8 bis 12 Uhr (alle 30 Minuten), Rückfahrten von Sophienstraße von 15 bis 18 Uhr.