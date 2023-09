Eisenach: Freibadsaison endet am Montag

Eisenach. Am Dienstag öffnet dann das Hallenbad in der Wartburgstadt.

Die Freibadsaison im Eisenacher Freibad Aquaplex geht zu Ende, der letzte Badetag ist bereits am kommenden Montag, dem 4. September, teilen die Badbetreiber mit. Dann besteht von 12 bis 20 Uhr zum letzten Mal in diesem Sommer die Möglichkeit, das Freibad zu besuchen. Nur einen Tag später, am Dienstag, 5. September, öffnet ab 16 Uhr das Eisenacher Hallenbad. Es war im Sommer geschlossen, eine Revision wurde durchgeführt.