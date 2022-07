Eisenach: Gaumenfreuden auch im Pfandgeschirr

Cindy Linhos und Thomas Wolf öffneten am Montag das Geschäft „Schorschl’s Suppenliebe“ in der Querstraße 6. Jede Woche sind vier verschiedene Suppen im Angebot sowie täglich wechselnd zwei verschiedene Mittagstisch-Angebote.

Eisenach. Kneiper Thomas Wolf eröffnet im früheren Fischgeschäft Hering das Bistro „Schorschl’s Suppenliebe“.

Goldene Löffel sind heute nicht einmal mehr bei großen Staatsbanketten oder Festmahlen namhafter Königshäuser die Regel; im neu eröffneten Bistro „Schorschl’s Suppenliebe“ in der Eisenacher Querstraße schon. Weniger das edle Besteck, sondern vielmehr die mit reichlich Raffinesse kreierten Gaumenfreuden wären der Auszeichnung „Goldener Kochlöffel“ allemal wert. Als Elke und Manfred Adler vor zwei Jahren ihr Traditionsgeschäft „Marschall Wild-Geflügel-Feinkost“ nach etwas mehr als 100 Geschäftsjahren altersbedingt schließen müssen, reißt das Ende dieser Ära in Eisenachs Innenstadt ein beträchtliches Loch in die schnelle, aber abwechslungsreiche und vor allem gehaltvolle Mittagsversorgung.

„Wir kochen jeden Tag frisch – wir haben eine ehemalige Köchin von Wild&Geflügel Marschall gewinnen können“, erzählt Schorschl-Chef Thomas Wolf. Unterstützung findet die Köchin bei zwei Küchenhilfen aus Albanien und aus Syrien. „Die beiden bringen noch eine ganz andere Geschmacksnote mit rein“, schwärmt Cindy Linhos. Die Leiterin des Bistros denkt beispielsweise an die mit Kokos verfeinerte Rote-Linsen-Suppe denkt.

„Schorschl’s Suppenliebe“ im ehemaligen Fisch & Feinkost-Geschäft Hering in Eisenach in der Querstraße 6 bietet jede Woche vier verschieden Suppen, darunter vegane, vegetarische, aber auch löffelbare Alternativen aus verschiedenen Geflügelarten. Das warme Mittagstisch-Angebot hält täglich zwei Gerichte bereit, jeweils eine mit und ohne Fleisch. „Alle Speisen gibt es auch zum Mitnehmen im praktischen Pfandgeschirr“, erzählt Thomas Wolf. Neben Schnittchen und Tapas gibt es ferner Kaffee und Kuchen. „Mit Liebe gebacken von den Mädels“, schmunzelt Thomas Wolf. Das Bistro biete innen 20 Sitzplätze und weitere im Außenbereich. Offen ist täglich ab 10 Uhr.