Eisenach: Gleichaltrige sollen Gefahren im Netz erklären

Seit Jahren gibt es in Eisenach Soroptimistinnen, aktuell unter Leitung von Präsidentin Antje Bittdorf. Gemeinsam mit weiteren Frauen in Eisenach engagiert sich die selbstständige Fotografin in diesem Club und unterstützt so seit Jahren unter anderem wichtige Bildungsprojekte in der Stadt. Stellvertretend genannt seien der Bildungsfonds der Stadt, Stipendien für die Musikschule und das Lesekisten-Projekt. Jetzt will der Club Eisenach mit 26 berufstätigen Frauen ein neues, aber sehr aktuelles Projekt unterstützen, dass den Umgang mit dem Internet verbessern soll. In Thüringen sollen Medien-Scouts ausgebildet werden, erklärt Clubfrau Christiane Fischer, um innerhalb des Schulverbandes besser über Gefahren im Internet reden zu können. Es geht um Mobbing im Netz, um Gewalt- und Pornovideos, die oft schon von Jugendlichen gepostet werden. Es geht um Bilder mit rassistischen und antisemitischen Inhalten, die immer mehr auch unter sehr jungen Schülern geteilt werden. Und oft haben die Eltern keine Ahnung oder Vorstellung davon, was da alles in Chatgruppen von Schülern verbreitet wird.

Um so wichtiger sei die Ausbildung solcher Medienscouts, beschreibt Fischer. Diese Ansprechpartner sollen Schüler der Klassen 6 bis 12 Jahre sein, die an der Schule helfen, Jüngere und Gleichaltrige auf die Gefahren im Netz aufmerksam zu machen. Sie sollen auch Ansprechpartner für Lehrkräfte und Eltern sein. Derzeit sucht der Club jemand, der die Schüler ausbilden kann.

Der Club will in Eisenach einen solchen Medienscout installieren. Vor gut einem halben Jahr schilderten die Soroptimistinnen Schwager-Kaufhaus-Geschäftsführerin Heike Schneider ihre Idee, diese fand sie gut und sinnvoll. So wurde in den letzten sechs Monaten Geld dafür an den Kassen des Kaufhauses gesammelt, dieses kam durch den Kauf von Papier-Einkaufstüten durch die Kunden zustande. Dieses Geld lässt das Kaufhaus in die Spendenbüchsen werfen. 290 Euro kamen so zusammen.

Auch das nächste Spendenprojekt steht fest, noch bis 30. Juni wird für die Kindersportgruppe des SV Wartburgstadt gesammelt. Dort sollen Sportmaterialien angeschafft werden, verriet Heike Schneider.