Eisenach: Härtefall-Antragsfrist endet am 20. Oktober

Wartburgkreis. Das Papierformular statt eines Online-Antrags für den Härtefall-Fonds gibt es im Eisenacher Parteibüro der Linkspartei.

Die Linke im Wartburgkreis unterstützt Menschen bei der Beantragung der Härtefallhilfe für Energiebezug und stellt das analoge Antragsformular unkompliziert zur Verfügung. Wer noch einen Antrag auf rückwirkende Entlastung für 2022 stellen wolle, müsse sich beeilen. Die Antragsfrist ende am 20. Oktober. Das Formular könne über das Wahlkreisbüro in Bad Salzungen oder im RosaLuxx an der Georgenstraße in Eisenach abgeholt werden.