Noch sieht es nicht nach Schnee und Eis aus. Dennoch hat sich Eisenach mit 600 Tonnen Streusalz bevorratet. 32 Mitarbeiter der Stadt und ihrer Vertragspartner werden in Wechselschichten den Winterdienst gewährleisten. Die Bereitschaft gilt vom 1. November bis 31. März des Folgejahres.

Zum Streusalz kommen knapp 30 Kubikmeter Schiefer hinzu, mit dem die Gehwege bei Glätte gestreut werden. Außerdem sind mehr als 140 Streukästen an den Straßen mit Splitt zum Streuen bei akuter Glätte aufgefüllt. Rund 1000 Meter Schneefangzaun zum Schutz vor Verwehungen wurden aufgestellt.

Seitens der Stadt wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Räum- und Streupflicht einer Kommune „nach Maßgabe ihrer Leistungsfähigkeit“ gewährleistet sein muss. Bundes- und Hauptverkehrsstraßen und die Zufahrten zu bedeutenden touristischen Zielen im Stadtgebiet haben Vorrang. Bevorzugt geräumt und gestreut werden ebenfalls die Straßen mit Buslinienverkehr. Insgesamt werden mehr als 300 Streckenkilometer betreut.

Aufgrund von mehreren noch andauernden Baumaßnahmen im Stadtgebiet mussten Änderungen an den Tourenplänen des Straßenwinterdienstes vorgenommen werden. Folgende Straßen werden temporär nicht geräumt und gestreut: Am Ramsberg, Wacholderweg, Frauenberg und Bahnhofstraße (je nach Baufortschritt).

Darüber hinaus kümmert sich der städtische Winterdienst um folgende öffentliche Treppenanlagen: durch die Grünanlage August-Rudloff-Straße, von der Gothaer Straße zu den Wohnblocks der Friedrich-List-Straße, Am Amrichen Rasen, zwischen Mühlhäuser Straße und Tiefenbacher Allee, zwischen Domstraße und Hainweg, am Wingolfdenkmal, an der Esplanade und am Frauenplan vor dem Bachdenkmal.

Der Straßen-Winterdienst erfolgt in der Regel zwischen 6 und 22 Uhr, am Wochenende von 6 bis 20 Uhr. Die ersten Einsätze wochentags beginnen um 4 Uhr, vor dem Berufsverkehr. Gehwege werden nur bis 20 Uhr betreut.

Weitere Informationen unter www.eisenach.de, Bereich Aktuelles, Menüpunkt Winterdienst