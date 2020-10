Die prekäre Situation bei den Eisenacher Sporthallen hat die Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Klima, Verkehr und Sport am Montag geprägt. Bekanntlich musste die Jahnsporthalle aus statischen Gründen gesperrt werden. Für den Schulsport sind inzwischen Ausweichquartiere gefunden.

Wie Amtsleiter Bolko Schumann informierte, wird die Goetheschule die Sporthalle am Petersberg nutzen, Bustransfer eingeschlossen. Das Martin-Luther-Gymnasium wird sich mit der evangelischen Grundschule zwecks Unterricht in der Sporthalle der Diakonie verständigen. Außerdem steht laut Schumann die Werner-Aßmann-Halle zur Verfügung. Das hat zur Folge, dass der ThSV Eisenach dort auf Trainingszeiten verzichten muss. Bisher durfte in der Aßmann-Halle wegen der Corona-Hygieneregeln nur eine Schulklasse Sport treiben. Wie der Amtsleiter informierte, gibt es jetzt grünes Licht vom Gesundheitsamt für zwei Klassen bei Wahrung eines Zwischenraums von vier Metern.

Freizeitvereine fallen bei Hallenzeiten wohl hinten runter

„Für die Vereine prüfen wir die Sporthallen an der Hörselschule und im Palmental. Aber ich habe eigentlich keine freien Zeiten“, sagte Schumann. Vorrang hätten Kinder- und Jugendsport und Mannschaften im Wettkampfbetrieb. Für Freizeitvereine werde es wohl keinen Ersatz geben.

„Die Probleme in Eisenach sind lange bekannt. Durch die Jahnsporthalle haben sie sich dramatisch verschärft“, sagte Volker Schrader, Präsident des Kreissportbunds, dem als Gast das Rederecht erteilt worden ist. In den vergangenen Jahren seien keine überdachten Sportflächen geschaffen worden, obwohl diese dringend benötigt werden. Schrader verlangte, „schleunigst gegenzusteuern“.

So soll sich der geplante Neubau der Einfeld-Halle (rot) in der Goethestraße an die bestehende Sporthalle (gestrichelt) anschmiegen. Foto: Plewka Architekten

Einen Lichtblick gab es. Im Ausschuss sind erste Pläne für den Anbau einer Einfeld-Halle an der Goethesporthalle, einschließlich Sanierung der Altbausubstanz, vorgestellt worden. Danach werden die neue und die alte Hallenfläche über einen Zwischenbau verbunden, der für beide den Eingang darstellt und Umkleide- sowie Sanitärräume beherbergt. Für den Neubau soll die Fläche des heutigen Bolzplatzes genutzt werden. Die neue Hallenfläche soll 27 mal 15 Meter messen und hauptsächlich dem Schulsport dienen. Aber auch Ballsport soll möglich sein.

Steffen Dieck, sachkundiger Bürger, bezweifelte, ob die Größe für Basketball ausreicht. Er wies hin, dass Eisenach überhaupt keine Sporthalle hat, die für Basketball geeignet ist. Schumann erwähnte in dem Zusammenhang die Pläne für die Dreifelder-Halle im Industriedenkmal O1. Max von Trott, ebenfalls sachkundiger Bürger, gab zu bedenken, dass die neue Halle sehr weit vorn an der Goethestraße platziert ist. Man solle sie nach hinten rücken, um den Alleecharakter der Straße zu erhalten. Schumann bestätigte, dass der jetzige Entwurf „nicht in Stein gemeißelt“ ist.

Fördermittelantrag für Bauprojekt gestellt

Ein Fördermittelantrag für die Goethesporthalle ist gestellt. Nun soll der Stadtrat auf Grundlage der Konzeptstudie des Eisenacher Architekturbüros Plewka weitere Planungen in Auftrag geben. Der Ausschuss hat eine entsprechende Empfehlung ausgesprochen.

Volker Schrader brachte aber noch die Sporthalle am Petersberg ins Gespräch. Er habe die Information, dass in der Stadtverwaltung bereits Pläne aus früheren Jahren existieren. Die SPD-Ratsfraktion war auf ein neues Förderprogramm im Bereich Sport aufmerksam geworden. Davon sollen vor allem Kommunen profitieren, die sich wie Eisenach in der Haushaltskonsolidierung befinden. Seitens der Stadtverwaltung ist für dieses Programm ein neuer Skater- und Bikerpark an der Katzenaue vorgeschlagen worden. „Das ist interessant, aber wichtiger ist, Hallenfläche zu schaffen“, entgegnete Schrader.

Der Ausschuss wollte sich am Montag noch nicht auf ein Projekt festlegen, sondern erwartet die Zuarbeit der Verwaltung. Allerdings drängt die Zeit. Am 30. Oktober endet die Bewerbungsfrist für besagtes Programm.