Private Busunternehmen (grüner Bus)und das Verkehrsunternehmen Wartburgmobil stemmen den Öffentlichen Personennahverkehr in der Wartburgregion.

Eisenach. Wenn das Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) am 24. Februar eine Info-Veranstaltung bietet, wird Horst Schauerte als Chef einmal mehr eine Menge Fragen beantworten müssen.

Eisenach: Heiße Themen werden in Ausschüsse verwiesen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisenach: Heiße Themen werden in Ausschüsse verwiesen

Die Betriebsführung des Verkehrsunternehmens Wartburgmobil (VUM) bleib in Eisenach ein heißes Eisen. Mit 16:12 Stimmen scheiterte der Antrag von Gisela Rexrodt (für die FDP) im Stadtrat am Dienstag nur knapp. Sie wollte Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) damit beauftragen, den VUW-Vorstand bis Ende des 2. Quartals zu vergattern, auf der Basis des aktuellen Haushaltes ein betriebswirtschaftliches Gesamtkonzept für Laufzeit der Konzession erarbeiten zu lassen und dieses dem Stadtrat vorzulegen. Notwendigkeit sieht Rexrodt vor allem deshalb, weil der Haushalt der VUW bis 2025 knapp acht Millionen Euro Schulden schreibt, für die am Ende die Aufgabenträger Stadt Eisenach und Wartburgkreis gerade stehen und das Defizit ausgleichen müssen.

Oberbürgermeisterin Katja Wolf und andere Mitglieder des Stadtrates haben zum Etat der VUW ebenfalls Fragen. Wolf erwartet auskömmliche Antworten bei einer (nicht öffentlichen) Informationsveranstaltung der Geschäftsleitung in Eisenach am 24. Februar. Die gesamte VUW-Thematik soll dort auf den Prüfstand, später im Fachausschuss beraten und in der nächsten Stadtratssitzung erneut vorgelegt werden. Das schließt auch den Haushalt der VUW selbst ein. Der aktuell vorliegende Etat habe aus Sicht von Gisela Rexrodt eh eine kurze Halbwertszeit. Im Ausschuss hatte VUW-Chef Horst Schauerte bereits für März einen Nachtragshaushalt angekündigt, erinnerte Rexrodt. „Und da wird es massive Veränderungen geben“, prophezeit die FDP-Fraktionsvorsitzende. Statt einer Verweisung in den Ausschuss hatte sie für ein klares „Nein“ zum VUW-Haushalt plädiert. Überhaupt nennt sie den Verweis zahlreicher scheinbar (noch) nicht mehrheitsfähiger Themen in den Fachausschuss durch die Verwaltung mittlerweile „inflationär“. Auch der höchst umstrittene Bebauungsplan „Bahnhofsvorstadt“ (Tor zur Stadt) fällt in diese Rubrik. Gegen die Verweisung in den Ausschuss hatten neben den beiden FDP-Stadtratsmitgliedern AfD und NPD gestimmt. SPD-Mann Michael Klostermann wiederholte seine Forderung nach einer rechtlichen Würdigung, falls der B-Plan keine Mehrheit im Stadtrat erfahre ob der Stadtrat auch dann noch Herr des Verfahrens bleibt.