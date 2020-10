Eisenach: Hinter 24 Türchen steckt Losglück für einen guten Zweck

Zum 30-jährigen Jubiläum der Eisenacher Lions-Vereinigung steht wieder eine der wenigen Frauen im Club an der Spitze. Ivonne Martin, seit 26 Jahren bei den Lions ehrenamtlich aktiv, hat zum 1. Juli 2020 die Präsidentschaft übernommen. In einem nicht ganz einfachen Jahr, wie sie selbst erklärt. „Für viele Ideen, die ich hatte, habe ich durch die mit der Corona-Pandemie verbundenen Einschränkungen Alternativen finden müssen“, erzählt die neue Präsidentin. Etliche Termine, darunter ihre offizielle Amtsübernahme im Juli auf dem Hirschstein, fanden unter freiem Himmel statt. Auch beim Monatstreffen am Dienstagabend begaben sich die Mitglieder auf eine Nachtwanderung durch die Stadt mit Gästeführerin Ina Conrad. Vorgestellt wurde zu diesem Termin zudem der diesjährige Adventskalender – einer der wichtigen gemeinnützigen Projekte des Clubs.

Hinter den 24 Türchen verstecken sich laut Past-Präsident Arne Setzepfandt attraktive Preise. Er nennt Fernseher und auch Fahrrad, aber auch zahlreiche Wellness- und Essensgutscheine wie kleinere Hotelaufenthalte. 3000 Stück sind aufgelegt, je fünf Euro kostet ein Kalender. Wieder haben regionale Unternehmen vor Ort, aber auch Lions-Mitglieder durch ihre Bereitschaft die Gewinne hinter den Türchen möglich gemacht.

Das Titelbild für den Kalender stammt diesmal von der Eisenacher Künstlerin Katrin Becker und zeigt die Weihnachtsmarkt-Atmosphäre von Eisenach mit einem hell erleuchteten Baum, der Pyramide und der Georgenkirche. Der gesamte Erlös, versichern Schatzmeister Torsten Trostdorf und Ivonne Martin, kommt Bildungsprojekten in der Stadt Eisenach zugute. Beide nennen die Projekte Kindergarten plus, Klasse 2000 und Lions Quest. Das Programm für die Kleinsten soll helfen, die kindliche Persönlichkeit zu stärken, bei der Klasse 2000 geht es vor allem auch um Gesundheitsförderung. Lions Quest will Eigeninitiative und persönliche Entwicklung junger Menschen fördern.

Kalender ab Freitag in einigen Geschäften in der Stadt erhältlich

Über den Kalender-Verkauf sind allein letztes Jahr rund 10.000 Euro zusammengekommen, die genau in diese Angebote fließen. Die Nachfrage ist da, bestätigt die Präsidentin. Auch wenn durch die Corona-Pandemie auch die Umsetzung dieser Bildungsprojekte eine Zeit lang aussetzen musste. Mit dem Schulstart nach dem Lockdown sind diese jedoch wieder angelaufen. Laut Torsten Trostdorf machen bei Klasse 2000 allein die ersten drei Klassenstufen der Mosewaldschule mit, sowie die Jahrgänge 1 bis 4 an der Oststadtschule. Noch in diesem Jahr sind zwei Lions Quest-Termine am Abbe-Gymnasium der Oststadtschule geplant.

Neben der Förderung von Kindern und Jugendlichen möchte Ivonne Martin in ihrer Amtszeit gern die Vernetzung mit anderen Eisenacher Serviceclubs intensivieren. So wünscht sie sich, dass alle ab 2021 auf dem Weihnachtsmarkt wieder einen gemeinsamen Stand betreiben. Zudem steht ja im nächsten Jahr das 30-jährige Jubiläum an, das mit einer internen Festveranstaltung im Frühjahr begangen werden soll. Geplant sind weiter eine Fahrt zu den Lionsfreunden nach Israel, eine Werksführung bei Feinkost Ziegler, Spendenaktionen und ein Grillabend beim Jugendclub East End, den der Club von Beginn an unterstützt. Die neue Präsidentin hat sich auch für ihren Abschluss eine besondere Veranstaltung ausgedacht. Dann geht es zum Waldbaden in den Hainich.

Der Adventskalender ist ab Freitag im Vienna House Thüringer Hof, bei der Hypo-Vereinsbank, der Wartburg-Sparkasse, der Buchhandlung Leselust, der Bäckerei Liebetrau, dem Laden in der Schmelzerstraße, der Apotheke am Nikolaitor bei der Agentur Setzepfandt & Partner in der Löberstraße sowie in der Tourist-Info am Markt erhältlich. Jeder Kalender hat eine Losnummer, täglich werden vier Losnummern gezogen. Die Gewinnernummern sind in unserer Zeitung täglich veröffentlicht, ebenso auf der Internetseite unter: www.lions-eisenach.de.