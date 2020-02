Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisenach: Hinter dem Offline-Horizont

Die Idee stammt von zwei Schülern. Mika und Marlin haben an einem Nachmittag in der Woche ihr Handy mal weggelegt und fingen an zu malen. Entstanden sind eine Vielzahl Bilder, die das Thüringer Museum am 20. Februar im Kabinettraum der Predigerkirche öffentlich ausstellen wird. Aus dem kreativen Prozess der Jugendlichen entwickelte sich unter Engagement von Museumsmitarbeiterin Christina Arnold letztlich ein breitgefächertes neues museumspädagogisches Angebot, das die Stadtspitze am Mittwoch zusammen mit Kulturamtsleiter Achim Heidenreich und Museumschefin Annika Johannsen vorgestellt hat.

Unter dem Projekttitel „Offline @offen für anderes“ sind Schulklassen und Jugendgruppen ab Februar aufgerufen, sich aktiv und kreativ mit dem Titel auseinanderzusetzen und ihre Ergebnisse in Projektausstellungen ab Mai öffentlich zu präsentieren. „Damit wird ein Teil unseres Museumskonzeptes umgesetzt“, sagte Bildungsdezernent Ingo Wachtmeister (SPD) und betonte: „Zugang zu Kunst und Kultur, zur eigenen Kreativität – das ist ein Basisbaustein der menschlichen Entwicklung.“ „Ich möchte besonders dem Förderverein Freunde des Thüringer Museums und der Wartburg-Sparkasse danken, ohne deren finanzielle Unterstützung dieses Angebot nicht möglich geworden wäre“, unterstrich Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke). Der Förderverein ist Träger des neuen Angebotes, die Sparkasse steuerte Geld zur Finanzierung bei. Hartmut Sommer, Vorsitzender des Fördervereins, versicherte, auch mit weiteren finanziellen Mitteln notfalls dafür Sorge zu tragen, dass das neue Angebot sich entfalten kann. Im Vordergrund stehe, junge Menschen und Erwachsene für das Thüringer Museum zu interessieren. „Schüler im Museum arbeiten und ausstellen zulassen, das ist es, was wir wollen“, meinte Sommer. Neben einem offenen Angebot, wo Schüler ihre kreativen Ideen zum Offline-Thema frei umsetzen können, gibt es buchbare Angebote. Bilder, Fotografien, Geschichten, Dokumentationen, Umfragen, auch Darbietungen der Schüler sind möglich. Bei der Vorbereitung, Umsetzung, Präsentation und Darbietung der Ergebnisse im Rahmen der Ausstellung „offline“ muss nicht auf online-Möglichkeiten verzichtet werden. Wertung und Wichtung sollen den Schülern überlassen werden. Mit dem Wartburg-Radio gewannen Förderverein und Museum einen Partner, der weitere interessante Angebote bereithält. Dazu gehören Umfragen zum Thema, Gesprächsrunden und von Schülern mitgestaltete Radiosendungen. Die buchbaren Angebote beginnen im April und laufen bis Dezember und sind gedacht für Gruppen ab 10 Personen. So können in der Predigerkirche Figuren gemalt, das Reuter-Museum besucht werden, im Stadtschloss reisen die jungen Menschen ins Rokoko oder erkunden die historische Apotheke, im Teezimmer stehen die historischen Tapetenbilder im Zentrum. Bereits am 13. Februar wird im Obergeschoss der Predigerkirche Johann Bärenklau seine künstlerische Sicht auf das Thema in einer Sonderausstellung präsentieren. Für die Teilnahme an den Angeboten entstehen keine Kosten, beim Besuch des Thüringer Museums gilt der reguläre Eintritt. Projektideen können bis 20. April unter reutervilla@web.de eingereicht werden. Eine kurze Mitteilung über Teilnahme, Projektidee und Kontaktdaten ist ausreichend. Anfragen über das Reuter-Wagner-Museum, 03691-743293.