Eisenach: Hochkarätiger Bauchtanz im Schein des Mondlichts

Die Weltmeisterin im Bauchtanz, Olga Voronko, zeigt am 30. Juni ihr Können in Eisenach.

Eisenach. Weltmeisterin Olga Voronko kommt zur „Orientalischen Nacht“ ins Restaurant Prinzenteich in Eisenach.

Weltmeister kommen nicht allzu häufig in die Wartburgstadt. Am Freitag, 30. Juni, besucht die Bautänzerin Olga Voronko Eisenach und zeigt innerhalb der „Orientalischen Nacht“, zu der die Wirtin des Restaurants „Prinzenteich“ einlädt, ihr weltmeisterliches Können zwischen Bauch, Hüfte und Gesäß. Olga Voronko ist mehrfache Deutsche Meisterin, Weltmeisterin und Europa-Meisterin bei verschiedenen Tanzwettbewerben der zurückliegenden Jahre. Mit einem guten Bauchgefühl, einer großen Leidenschaft und Hingabe, einer faszinierenden Choreographie, einer sagenhaften Tanztechnik und morgenländischen Kostümen verzaubert die studierte Tanzpädagogin ihre Zuschauer.

„Sie wird in einer hoffentlich angenehm lauen Sommernacht auf der Terrasse im Biergarten tanzen“, erzählt die Prinzenteich-Wirtin Zuzan Somoky, die für die um 18 Uhr startende „Orientalische Nacht“ gut 80 Plätze anbieten kann. Die 29-jährige Irakerin freut sich auf hochkarätige Tänze der gebürtigen Russin im Schein des Mondlichts.

Olga Voronko ist mehrfache Deutsche Meisterin, Weltmeisterin und Europa-Meisterin. Foto: Olga Voronko

Zu diesen Dansöz-Show-Darbietungen der Weltmeisterin verwöhnt Wirtin Zuzan Somoky ihre Gäste mit orientalischer Kulinarik in einem warmen und kalten Buffet. „Es gibt neben einem orientalischen Begrüßungsgetränk unter anderem herzhaft gefüllte Weinblätter, Antipasti, Reis, persische Linsensuppe und Shish Tawook“, verspricht die Wirtin. Als Shish Tawook werden orientalische Hühnchenspieße bezeichnet. Diese Grillköstlichkeit ist im Libanon, Syrien und in Israel ein absoluter Klassiker in Restaurants. Das Buffet bietet auch dem Vegetarier reichlich Abwechslung auf dem Gaumen.

Reservierungen im Restaurant Prinzenteich oder telefonisch unter: 03691 / 210060