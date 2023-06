Eisenach: Hohe „Uszeichnong“ für Hermine

Logo für die Tante Frieda, Schorsch und Hermine tratschen gern in Stiegker Mundart.

Tante Frieda und ihre Stiegker Freunde haben Grund zum feiern.

Tante Frieda: On, woas sachten ze onsern Handballern?

Hermine: Na, doas woar veeleicht spannend. Me het je richtech metgefiebert.

Schorsch: On die Isenächer han ihrn THSV ordentlech gefeiert ufn Markt. Doa het onser Schorsch ufn Brunn’n ganz schien gestaunt.

Tante Frieda: Ja, me schaut nach Isenach. Jätz moss nur noch’ die Assmannhall’n uf Vordermann gebracht wern, on doan lass me ons ebberrasch, woas en där heilechen sportlechen Halle en Zukonft passiert.

Hermine: Met 01 geht’s jätz bestemmt schneller voran.

Schorsch: Na, doas wolln me doch hoff’n.

Tante Frieda: Habte schuen moal gemerkt, doas am meisten onsre Isenächer mäckern? Die Hergeloffnen (Gäste), dän ech onsre Stadt präsentiern tu, sen begeistert. Nur parken müsst gästefreundlecher sei.

Hermine: Na ja, s het au moanchmal sen Grund ze mäckern, abber es werd au veel dorch Vandalismus zerstört. Die Bushaltestell’n uf’n Karlsplatz nützt dem Gast goar nescht, on gerade doa, wie me zor Wartborch kemmt.

Schorsch: Mech gefällt, doas me sech om die „Leerstände“ en die Innenstoadt kümmern tut. Gute Idee met die „Goldschmiede“

Tante Frieda: So, genoch getratscht. Jätz wolln Schorsch on ech, liebe Hermine, dech zu dinner hohen Uszeichnong gratulier. Doas heste verdient! Glückwunsch!

(Anmerkung der Redaktion: Hermine alias Heike Apel-Spengler wurde für ihr ehrenamtliches Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet)