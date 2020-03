Eisenach-Infos per Fingerdruck und rund um die Uhr

Viele Informationen für Touristen einfach aufbereitet und per Bildschirmberührung abrufbar: Seit Samstag ist die seit gut einem Jahr vor der Tourist-Information auf dem Markt installierte Stele komplett funktionsfähig. Sie lässt sich nun über ihren Touchscreen-Bildschirm navigieren, ungefähr wie ein sehr großes Smartphone. Gäste und Einheimische können auf diese Weise unkompliziert ein breites Informationsangebot abrufen – von Übernachtungsmöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten bis zu aktuellen Veranstaltungen – alle Daten sind rund um die Uhr verfügbar.

Carola Schumacher, Geschäftsführerin der Eisenach-Wartburgregion-Touristik (EWT), freut sich, dass der moderne Service endlich funktioniert. Vor gut einem Jahr hat sie die Stele vor dem Stadtschloss eingeweiht. Nur die Bildschirm-Bedienung wollte nicht funktionieren. Deswegen entschloss man sich, das ganze System zu überarbeiten. Mit dem Ergebnis ist Schumacher nun sehr zufrieden.

Auf der Infosäule werden zentrale Inhalte der EWT-Webseite angeboten. „Somit entsteht uns kein zusätzlicher Pflegeaufwand, die Daten bleiben stetig aktuell“, sagt Schumacher. Touristen finden ein Unterkunftsverzeichnis, ebenso Angaben zu Wohnmobilplätzen, sie finden die kulturellen Angebote der Stadt, die Termine für Stadtführungen und empfehlenswerte Veranstaltungen, die gerade in Eisenach laufen. Übersichtlich wirkt das Verzeichnis von Restaurants und Gasthöfen. Auswärtige finden schnell wichtige Infos zu Aktiv- und Sportangeboten in der Stadt. Rennsteig, Drachenschlucht mit Wandermöglichkeiten sind hinterlegt, ebenso Wanderwege.

„Viele Touristen suchen die Drachenschlucht und Wandertouren sowie die klassischen Sehenswürdigkeiten in der Stadt“, beschreibt Carola Schumacher. Wer will und digital aufgeschlossen ist, kann sich nun selbstständig an der Stele informieren. Wer persönliche Beratung bevorzugt, ist in der Tourist-Information im Schloss weiterhin richtig, so Schumacher. Auch im Tourismusbüro selbst gibt es jetzt so eine über Berührung zu steuernde Informationsplattform.

Das über die Stele gesteuerte digitale Angebot soll perspektivisch ausgeweitet werden. Schumacher berichtet, dass Gäste später auch über einen QR-Code freie Unterkünfte auf ihr mobiles Endgerät ziehen können, um dann gleich selbst eine Übernachtung buchen zu können.

Die Tourismusgesellschaft will so auch den wachsenden Besucherzahlen gerecht werden. Im letzten Jahr hat Eisenach mit 368.000 Übernachtungen diese erneut steigern können. Seit 2013/2014 steigen die Zahlen nahezu stetig, erklärt die Geschäftsführerin. Immer mehr Individualtouristen kommen. „Der Deutsche Wandertag von 2017 wirkt noch nach. Viele Gäste wollen raus in die Natur“, erklärt Carola Schumacher.

Die Auswirkungen des Corona-Virus werden auch im touristischen Bereich spürbar sein, meint indes die EWT-Chefin. Derzeit gebe es keine Stornierungen von Aufenthalten, beruhigt sie. Die Absage von Messen wie zuletzt der Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin lasse Menschen aber vorsichtiger werden, so Schumacher. Auf der ITB wollte eigentlich auch Eisenach werben, gerade bei Reiseveranstaltern. Denn die Zahl der Reisebusse, die in Eisenach eintreffen, sei rückläufig, so Schumacher.