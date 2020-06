Eisenach ist Gastgeber für Bibliothekstag

Der Thüringer Bibliothekstag findet im Jahr 20121 in der Dualen Hochschule in Eisenach statt.

Eisenach. Der Thüringer Bibliothekstag findet im nächsten Jahr in Eisenach statt. Gastgeber ist die Duale Hochschule am Wartenberg.

Der Thüringer Bibliothekstag ist wegen der Corona-Pandemie auf das kommende Jahr verschoben. Die wichtigste Fortbildungsveranstaltung des Jahres für die Mitarbeiter öffentlicher und wissenschaftlicher Bibliotheken soll am 20. Oktober 2021 in Eisenach, auf dem Campus der Dualen Hochschule Gera-Eisenach, stattfinden. Die Organisatoren haben sich gegen einen virtuellen Bibliothekstag entschieden, weil zu der Veranstaltung neben den Referentenvorträgen auch der direkte Austausch der Bibliotheksmitarbeiter gehört. „Wir sind optimistisch, im nächsten Jahr umso ergiebigere Gespräche führen zu können“, so Vorsitzende Milena Pfafferott.

Der Thüringer Bibliothekspreis ist in diesem Jahr aber wieder ausgelobt. Er wird wie gewohnt im Oktober an Bibliotheken überreicht, die sich durch innovative Projekte hervorgetan haben.