Eisenach: Kuriositäten der Tischkultur

Porzellan, Fayencen und Glas, ausgestellt in einer Vitrine – das ist doch langweilig. Diese Meinung hört man nicht selten, wenn es um die Sammlungen des Thüringer Museums Eisenach geht. Doch etliche Exponate sind nicht nur wertvoll und sogar einmalig, sondern zeugen davon, wie sich Tischmanieren über die Jahrhunderte verändert haben.

Kathrin Kunze begutachtet für eine Zuhörerin des Vortrags deren Porzellan-Sammlung. Foto: Birgit Schellbach

Die spannenden Geschichten hinter Suppenterrine, Butterdose oder Trinkkelch lohnen sich zu erzählen. Das hat Kathrin Kunze am Freitagabend mit ihrem Vortrag auf Einladung des Förderkreises zur Erhaltung Eisenachs im Hotel „Glockenhof“ eindrucksvoll bewiesen.

Im Mittelalter galt die Gabelals Werk des Teufels

Die Leiterin des Ilmenauer „Goethe-Stadt-Museums“ war 19 Jahre wissenschaftliche Mitarbeiterin des Thüringer Museums Eisenach. Sie ist Expertin für Porzellan, Fayencen und Glas und hat vor einiger Zeit eine Ausstellung in Ilmenau zu Kuriositäten der Tischkultur kuratiert. Eisenach steuerte zahlreiche Leihgaben bei.

Waren die Tafeln der Adligen im 16. Jahrhundert noch mit echten Tieren wie Reiher, Schwäne und Auerhähne bestückt, so sind diese so genannten Schaugerichte nach der Erfindung des Tafelgeschirrs in Fayencen und Porzellan nachgebildet worden. Holzbretter und Näpfe wurden durch Teller und Gläser ersetzt. Die Gabel – im Mittelalter verpönt als Werkzeug des Teufels – kam in Mode, anfangs als Zweizack. Die ursprünglich spitzen Messer zum Aufspießen des Fleisches wurden abgerundet. Man benutzte Servietten, eine Erfindung aus Italien. Während die meisten Tischsitten ihr Vorbild in Frankreich hatten.

Aus einem gläsernen Schiffist Wein getrunken worden

Vieles war praktisch, anderes repräsentativ und einiges kurios. Zu den Kuriositäten gehört ein gläsernes Schiff aus dem Bestand des Thüringer Museums Eisenach mit einer so genannten Glasstickerei als Takelage und einer seitlichen Tülle. Daraus ist – man glaubt es kaum – Wein getrunken worden. Wer es fertig brachte, den Inhalt in einem Zug zu leeren, durfte sich ins Trinkbuch eintragen. „Es sind nur noch wenige solcher venezianischen Glasschiffe aus dem 17. Jahrhundert erhalten“, sagte die Referentin. Das Eisenacher Exponat ist vermutlich in der Tambacher Werkstatt gefertigt worden, die neben einer weiteren in Masserberg, von venezianischen Meistern geführt worden ist.

Kurioser Glaspokal undlustiger Trinkbrunnen

Als Beispiel für ein Scherzobjekt stellte Kathrin Kunze einen Glaspokal vor. Der Deckel lässt sich nicht abheben, sondern ist fest mit dem Pokal verbunden. Das erkennt der Nutzer aber erst, wenn er diesen zum Trinken abnehmen möchte. Doch wie füllte man den Pokal? In der Verbindung des oberen zum unteren Teil befindet sich ein Loch, das mit einer beweglichen Glaskugel verschlossen ist. Wird der Pokal umgedreht, bewegt sich die Kugel und das Glas kann gefüllt werden. Dreht man es wieder um, verschließt die Kugel das Loch.

Dieser Netzkelch aus dem 17. Jahrhundert gilt als eines der wertvollsten Exponate des Thüringer Museums Eisenachs. Foto: Thüringer Museum Eisenach / Ralf-Michael Kunze

Ein Kuriosum stellt auch ein gläserner Tischbrunnen mit einem Teufelchen dar, aus dessen Ausguss-Tüllen von oben eingefülltes Wasser sprudelte. Das war ein beliebter wie nützlicher Tafelschmuck, da man sich mit dem Wasser die Finger reinigte.

Am wertvollsten ist nach Aussage der Referentin neben dem gläsernen Schiff ein Kelch aus dem 17. Jahrhundert. Es handelt sich um ein so genanntes Netzglas, weil es aussieht, als würde ein Netz das Glas überspannen. In jeder Raute befindet sich eine Glasblase. Vermutlich ist der Kelch in Venedig gefertigt worden.

Seltenes Porzellanservicemit Haartrachten als Motive

Beim Porzellan sticht ein so genanntes Haartrachtenservice aus der Porzellanmanufaktur Limbach um 1775 heraus. Tassen und Kannen zieren Frauenköpfe mit den erstaunlichsten Frisuren. Eine Dame trägt sogar ein Schiff auf dem Kopf. „So etwas habe ich in noch keinem anderen Museum gesehen“, schätzte die Expertin ein.

Auch ein Henkeltopf für Kautabak aus dem 18. Jahrhundert, gestaltet wie der Kopf eines Türken, ist ein seltenes Exemplar. Oder eine so genannte Trombleuse, eine Zittertasse. Die Tasse ist einem Henkelkörbchen zu entnehmen, das wiederum fest mit dem Unterteller verbunden ist.

Wie aber sind die Preziosen ins Thüringer Museum Eisenach gekommen? Schuld ist Wilhelm Stelljes, der erste hauptamtliche Kurator. Er hat alle Sammlungsbestände zielstrebig erweitert, war auf Auktionen, kaufte teilweise auf eigene Kosten und nahm Schenkungen entgegen.

Förderkreis sieht Vorbilderin anderen Thüringer Städten

Ingrid Pfeiffer, Vorsitzende des Förderkreises zur Erhaltung Eisenachs, findet es wichtig, dass weiter gesammelt und vor allem präsentiert wird. Sie ist der Meinung, dass sich das Thüringer Museum nach wie vor „in einem tiefen Schlaf“ befindet. Die „beachtlichen“ Sammlungen müssten endlich wieder ins Gedächtnis gerufen werden. Beispiele in Thüringen, wie eine moderne Präsentation trotz knapper Finanzen gelingen kann, gibt es laut Pfeiffer genug, in Mühlhausen und Altenburg, ebenso wie in Apolda und Gotha.

Nächste Veranstaltung: Jahresmitgliederversammlung des Förderkreises mit Informationen zum Projekt „Zentral – genial – Neues Wohnen in der Altstadt“ am 18. Februar, 19 Uhr, im Hotel „Glockenhof“.