Eisenach lädt ein zum Bach-Geburtstag

Am Bachdenkmal auf dem Eisenacher Frauenplan wird am 21. März an den großen Sohn der Stadt erinnert.

Eisenach. Johann Sebastian Bachs 338. Geburtstag wird am 21. März in Eisenach gefeiert. Beginn ist 11 Uhr mit einer Ehrung am Denkmal des großen Musikers.

Eisenacherinnen und Eisenacher sowie Gäste der Stadt sind am Dienstag, 21. März, eingeladen, den 338. Geburtstag von Johann Sebastian Bach zu feiern. Die Ehrung des bis heute weltberühmten Komponisten und Musikers aus der Barock-Epoche findet 11 Uhr am Bach-Denkmal auf dem Frauenplan statt. Es schließt sich ein Beisammensein bei Kaffee und Geburtstagstorte im Bachhaus an. Der Eintritt ins Bachhaus ist an diesem Tag von 10 bis 18 Uhr frei.

Am Abend findet um 19.30 Uhr ein Geburtstagskonzert im Instrumentensaal des Bachhauses statt. Es geht dabei um Bachs musikliebenden Dienstherrn Fürst Leopold von Anhalt-Köthen und dessen Reisen. Das Ensemble „Hamburger Ratsmusik“ bietet mit NDR-Moderator Peter Bieringer ein launiges Bühnenspiel.