Eisenach liegt bei Solarstrom weit unter Thüringer Durchschnitt

Eisenach. Die Grünen im Stadtrat reagieren darauf mit einem Vorschlag.

Mit einem Änderungsantrag zum „Aktionsplan für mehr Klimaschutz in der Stadt Eisenach“, der am Dienstag, 2. Mai, im Ausschuss für Stadtentwicklung, Klima und Verkehr für den Stadtrat am 9. Mai vorberaten wird, möchten die Grünen einige Zahlen anpassen. Der ursprüngliche Antrag sieht vor, dass für die Energiewende in Eisenach bis zum Jahr 2030 etwa 30 Prozent des Eisenacher Stroms mit Photovoltaikanlagen produziert werden sollen. Die Grünen sprechen sich nun für 15 Prozent bis zum Jahr 2025 aus. Zum Stichtag 1. März 2023 würden, so Fraktionsvorsitzender Jo West, in Thüringen bereits rund 18 Prozent aus Solarstrom gewonnen, in Eisenach seien es derzeit lediglich 9 Prozent.

Hintergrund des Grünen-Vorschlags sei, dass Anträge auf Errichtung von Photovoltaikanlagen nicht immer professionell gestellt würden und dies zu erheblicher Mehrarbeit für die ohnehin personell dünn besetzte Verwaltung führe.

Im Bereich der Windenergie zähle Eisenach, so West, hingegen zu den Vorreitern. Wind werde vorrangig von September bis Februar geerntet und Sonnenstrom meist von April bis September, spricht sich der Fraktionschef dafür aus, diese Sommerlücke mit Solarstrom besser zu schließen.