Eisenach. Im Wartburgkreis entblößte sich ein Mann und nahm sexuelle Handlungen an sich selbst vor. Eine Frau beobachtete ihn dabei.

Eisenach: Mann entblößt sich in der Öffentlichkeit

Zu exhibitionistischen Handlungen kam es Mittwochnachmittag in der Altstadtstraße. Nach Angaben der Polizei wurde ein 32-jähriger in Eisenach von einer Frau beobachtet, wie er mit entblößtem Unterkörper sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Polizeibeamte konnten den stark alkoholisierten und offenbar unter Drogeneinfluss stehenden Mann kurze Zeit später stellen. Gegen den 32-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

