Eisenach: Mitbring-Gottesdienst im Garten

Eisenach. Zu einem Mitbring-Gottesdienst wird in die Eisenacher Paul-Gerhardt-Kirche eingeladen.

Im Garten der Paul-Gerhardt-Kirche findet am Sonnabend, 16. September, um 17 Uhr ein Mitbring-Gottesdienst statt. „Es wäre schön, wenn möglichst viele Gäste etwas zum Essen mitbringen, das auf dem bunten Buffet Platz findet“, so Pfarrerin Kathrin Stötzner. Der Gottesdienst richtet sich an alle Generationen. Er bietet Geschichten zum Nachdenken und beim anschließenden Essen die Möglichkeit zu Gespräch und Spiel. Familien mit Kindern sind willkommen. Bei Regen findet der Gottesdienst in der Kirche statt.