Eisenach: Nach Einbruch im Gebüsch versteckt

Hämbach. Unbekannte brachen im Kreis Eisenach in eine Firma ein. Anschließend versteckte sich einer der Täter im Gebüsch.

Unbekannte brachen Dienstagnacht in eine Firma an der B62 in Hämbach ein. Nach Angaben der Polizei informierte ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma die Beamten, weil er eine Person auf dem Grundstück sah.

Ein Täter versteckte sich im Gebüsch

Die Polizisten stellten fest, dass Unbekannte in die Firma eingebrochen waren. Dazu warfen die Täter eine Scheibe eines Tores ein, um in das Innere zu gelangen. In der Nähe des Grundstückes fanden die Beamten einen PKW. Ein Stück weiter von diesem entfernt, versteckte sich ein 31-jähriger Mann im Gebüsch. Dieser wurde vorsorglich festgenommen. Wenig später stellte die Polizei einen weiteren Täter, der sich auch im Außenbereich der Firma aufhielt.

