Die Tage der Nahkauf-Kaufhalle an der Kassler Straße in Eisenach sind gezählt. Pächter Jörg Pfannstiel kündigte zum Jahresende den Mietvertrag. Einen Nachfolger gibt es nicht.

Eisenach: Nahkauf in der Kassler Straße kapituliert

Der Pächter des Supermarktgebäudes, in dem sich die Nahkauf-Filiale (Kassler Straße 79) befindet, hat das Vertragsverhältnis zum 31. Dezember beendet (unsere Zeitung berichtete am 22. Oktober 2019). „Der Nahkauf in der Kasseler Straße in Eisenach schließt am 20. Dezember“, bestätigt Stephanie Behrens, Rewe-Group-Pressesprecherin der Region Ost. Entsprechende Hinweise zur Schließung finden Kunden derzeit im Markt.

„Es wird sicher weitergehen“, hatte Marktleiter Jörg Pfannstiel, der die Kaufhalle vom Eigentümer gemietet hatte, noch im Oktober gehofft. Nun sieht es für die beliebte Lebensmittel-Einkaufsmöglichkeit vor der Haustür der Anwohner im Eisenacher Westen doch betrüblich aus. „Zum Jahreswechsel werden die Räumlichkeiten an den Vermieter übergeben“, so Stephanie Behrens. Einen neuen Pächter gebe es nicht für den bei älteren Menschen ohne Fahrzeug beliebten Lebensmittelmarkt.

„Leider ist eine wirtschaftlich nachhaltige Betreibung dort perspektivisch nicht möglich“, fährt Rewe-Group-Pressesprecherin zum Standort in der Kassler Straße fort. Der bisherige Markt-Pächter Jörg Pfannstiel wird weiter seine Nahkauf-Filiale am Petersberg (August-Rudloff-Straße 1B) und den dortigen Getränkemarkt unverändert weiterbetreiben. Gleiches gilt für die Niederlassung in Schweina.

Die Kaufhalle an der Kassler Straße entstand für die Versorgung der Bewohner der Plattenbausiedlung „Stedtfelder Straße“ sowie der Siedlung „Kirschberg“. Ab 1975 können die Bewohner schließlich in der neuen Kaufhalle „Waren des täglichen Bedarfs“ erwerben.