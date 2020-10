Eisenach: Neuer Behelfsübergang für Fußgänger über die Hörsel

Man schrieb den 26. Februar 2008, als etwa 100 Schaulustige verfolgten, wie ein Kran das Herzstück der Behelfsbrücke an der Eisenacher Naumann-Straße über die Hörsel in Stellung brachte. Ein ähnliches Schauspiel wird es in absehbarer Zeit wieder geben, wenn die Behelfsbrücke im Zuge des Ersatzneubaus der seit gut zwölf Jahren gesperrten Überführung wieder entfernt wird. Sie ist beim Neubau im Weg. 14.200 Euro jährlich kostete die Stadt Eisenach die vom Technischen Hilfswerk (THW) gestellte Behelfsbrücke übrigens. Da kommen insgesamt mehr als 170.000 Euro zusammen.

Leitungen im öffentlichen Straßenraum werden verlegt

Gut 30 Meter weiter wird es für Fußgänger und Radfahrer eine neue Behelfsbrücke geben. Und die wird wohl etwa bis Ende 2022 dort aufgebaut sein. So lange werden sich die nun beginnenden Bauarbeiten im Zuge des von langer Hand vorbereiteten Hochwasserschutzprojektes in Eisenach mit einem Gesamtumfang von etwa 100 Millionen Euro nämlich erstrecken, teilt das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) mit. Mit dem Ersatzneubau werden auch Teilabschnitte der Hochwasserschutzwände im Anschluss an die Brücke errichtet. Am Ende werden über das Viadukt auch wieder Autos rollen können. Das war zuletzt im August 2007 möglich. Der Knotenpunkt wird am Ende ein völlig neues Bild abgeben, so wie später auch der Knoten Karolinenstraße/Palmental/Grabental.

Ein paar Unklarheiten und Details müssen am Mittwoch, 14. Oktober, noch beseitigt und geklärt werden, sagt Sebastian Rippe von der federführenden Firma Bickhardt Bau. Spätestens nächste Woche kann und soll es dann losgehen. Für die Arbeitsgemeinschaft Bickhardt Thüringen/Bauunion Wandersleben ist die Aufgabe eine Herausforderung. Die Verkehrsleitung liegt in den Händen einer speziellen Firma.

Begonnen wird zunächst mit vorbereitenden Arbeiten, dazu zählen auch Leitungsverlegungen im öffentlichen Straßenraum. In diesem Zusammenhang werden die beiden Glascontainer versetzt, auch die beiden Altkleider-Container und die Litfaßsäule müssen aus dem Weg.

Der Kreuzungsbereich an der Bäckerei Rost wird um mindestens etwa einen Meter angehoben. Dabei werden auch die Vorgärten von etwa sechs angrenzenden Grundstücken in der Höhe angepasst, sagt Sebastian Rippe. Die neue Brücke wird also höher liegen als das ursprüngliche Bauwerk von 1911.

Bauprojekt bringt Verkehrsumleitungen mit sich

Es ist unvermeidbar, dass die Baumaßnahmen mit Verkehrsumleitungen verbunden sind, teilt das Landesamt mit. Die Stadt Eisenach will hierzu gesonderte Informationen herausgeben, die am Dienstag allerdings noch nicht vorlagen. Das TLUBN und die Stadtverwaltung bitten die Anwohner und alle anderen von den Einschränkungen Betroffenen um Verständnis. Anfangs wird die Baustelle noch halbseitig passierbar sein, sagt Sebastian Rippe. Er rechnet jedoch schon Ende Oktober/Anfang November mit einer Vollsperrung. Eine Umfahrung werde über den Parkplatz der Bäckerei Rost angelegt.

Sebastian Kluge, Inhaber der Bäckerei Rost, zeigte sich am Dienstag vom angekündigten Baustart überrascht. „Ich weiß davon nichts“, so der Bäckermeister. Er blickt mit Sorge darauf, ob und wie seine Lieferanten während der Bauphase an die Bäckerei kommen, die Kundschaft nicht weniger. Das Landesamt hatte die Lage mit betroffenen Anliegern zwar besprochen und Lösungen in Aussicht gestellt, sagt Kluge, dass es nun losgeht, überrascht ihn jedoch.