Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisenach ohne Feuerwerksverbot für die Innenstadt

Dem Zünden von Pyrotechnik in der Silvesternacht stehen immer mehr Menschen skeptisch gegenüber. Ein Verbot von Feuerwerk in Bereichen der Eisensacher Innenstadt, wie es etwa die Stadt Erfurt für den Domplatz ausspricht, gibt es jedoch nicht. In unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Altersheimen sowie brandempfindlichen Gebäuden (wie Fachwerkhäusern) dürfen keine Feuerwerkskörper oder Raketen gezündet werden. Eisenachs Amtsleiter für Brand- und Katastrophenschutz, Jens Claus, sieht Verbote generell skeptisch. Verbote animierten viele zum Bruch. Zudem sei die Überwachung des Verbotes schwierig, so Claus. In Erfurt und anderen größeren Städten übernehmen Polizei und Sicherheitsdienste diese Aufgabe.

Im Hoheitsgebiet der Wartburg, bis hinunter zur Eselstation, ist Feuerwerk grundsätzlich verboten. Die Wachen sind auf der Burg in der Silvesternacht verdoppelt, weiß Veranstaltungsmanager Andreas Volkert. Zudem sei auf dem Turm ein Wachmann postiert, der bei Zuwiderhandlungen Einsatzkräfte alarmiert.