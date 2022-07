Eisenach: Schumann-Quartett tritt beim Musiksommer auf

Eisenach. Der MDR-Musiksommer gastiert am 8. Juli wieder auf der Wartburg in Eisenach.

Der MDR-Musiksommer kehrt am Freitag, 8. Juli, auf die Wartburg in Eisenach zurück. Im Festsaal zu Gast ist ab 19.30 Uhr das Schumann-Quartett. Man darf gespannt sein, welche Werke das Streichquartett interpretieren wird, denn das Ensemble hat vom MDR-Musiksommer freie Hand bei der Programmwahl bekommen. Überraschungen sind also garantiert, wenn das Ensemble, in dieser Saison „Quartet in Residence“ der Londoner Wigmore Hall, mit Energie, Spielfreude und Spontanität den Festsaal der Wartburg erobert. Bereits seit frühester Kindheit spielen die drei Brüder Mark, Erik und Ken Schumann zusammen – mittlerweile vervollständigt Veit Hertenstein als Bratschist das Quartett.

Insgesamt gibt es beim diesjährigen sommerlichen Musikfestival vom 18. Juni bis 3. September 50 Konzerte in Mitteldeutschland. Internationale wie einheimische Größen, aber auch junge musikalische Talente präsentieren sich mit Werken von der Klassik über den Jazz und Crossover in Schlossanlagen, Kirchen, Parks oder Burgen.

Tickets zu 45/35 Euro erhältlich unter Tel.: 0341/94 67 66 99 sowie unter mdr-tickets.de und bei der Wartburg-Stiftung unter Tel.:03691 / 2500.