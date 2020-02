Eisenach statt Ausland

Es ist die Wohnung einer vielbeschäftigten Frau. Bücher beherrschen den ersten Eindruck. Vor allem christliche Werke stehen und liegen in den Regalen. In der Ecke steht ein kleiner Schreibtisch, auf ihm liegen alte Fotos, über dem Tisch das schönste Motiv: Der unverbaute Fensterblick zur Wartburg. Es ist eine Aussicht, auf die Schwester Helga besonders stolz ist, und die hier, direkt unter dem Dach des Diakonissenmutterhauses einmalig ist.

Seit 26 Jahren bedeutet der Blick auf die Burg für Schwester Helga so etwas wie zu Hause. 1994 wurde sie Oberin des Eisenacher Schwesternhauses, blieb es bis 2003 und widmet sich seitdem ihren Ehrenämtern und dem Reisen. Denn die Welt sehen, das wollte die Diakonisse aus dem württembergischen Weilstetten schon immer. Bereits als kleines Mädchen habe sie den Traum gehabt, erzählt die Frau in dunkler Tracht und mit weißer Schwesternhaube, ins Ausland zu gehen.

Sie wird 1939 geboren. Als drittes von fünf Kindern, der Vater stirbt 1946 bei einem Unfall. Die Mutter erkrankt schwer. Mit 14 lernt sie den Beruf der Lederhandschuh-Näherin und arbeitete in einer großen Fabrik. Der Traum vom Ausland lässt die junge Helga Schöller nicht los. Doch der Zweite Weltkrieg ist erst wenige Jahre vorbei, die junge Bundesrepublik hat sich noch nicht erholt. „Ins Ausland, das ging nur über die Mission oder den Entwicklungsdienst“, sagt Helga Schöller. Eine medizinische Grundausbildung: feste Voraussetzung für ein Abenteuer. Mit 19 Jahren beginnt Schöller ihre Schwesternausbildung im Balinger Kreiskrankenhaus, kommt mit Diakonissen in Kontakt und beschließt, deren Leben zu führen.

Schon drei Jahre nach ihrer Ausbildung lässt sie sich zur Unterrichtsschwester und Pflegedienstleiterin weiterbilden, leitet später Sozialstationen und wird Abteilungsleiterin für ambulante Pflegedienste. Eine Zeit, an die Schöller sich gern zurückerinnert, schließlich war sie auch für den Austausch mit dem in der DDR befindlichen Diakonissenmutterhaus in Eisenach zuständig. In dieser Zeit entstehen Freundschaften und Verbindungen, die Schwester Helga Schöller prägen. Auch die Gegenbesuche der Thüringer waren herzlich und für sie eine willkommene Abwechslung.

Und auch die Auslandsreisen der umtriebigen Diakonisse nehmen in dieser Zeit zu. Mit Delegationen der Landessynode besucht sie unter anderem Württemberger im Sudan, in Kamerun und Indonesien. Sie macht sich vor Ort ein Bild über die Zustände und entscheidet für sich, dass der Weg ohne längeren Auslandsaufenthalt doch der Richtige war. „Für mich wäre es nichts gewesen, dort zu arbeiten. Die schweren Lebensumstände dort machten mir immer wieder zu schaffen.“

1994 wird Helga Schöller zur Oberin des Eisenacher Diakonissenmutterhauses berufen. Sie, die erfolgreiche und erfahrene West-Diakonisse, kommt in die thüringische Kleinstadt, um die etwa 30 Mitschwestern anzuleiten. „Der liebe Gott hat mir kein Briefle vom Himmel geschickt, aber mir wurde klar, dass das meine neue Aufgabe ist“, sagt sie heute. Die Seelsorge ist Helga Schöller bis heute wichtig. Zur Not auch zusammen mit der Polizei. Ihre Freundschaft zur Eisenacher Stadtpolizistin Erika Herrmanns prägte dies. „Wir haben uns immer gut verstanden, und wenn sie Unterstützung brauchte, dann war ich dabei.“ Selten sei es dabei um große Konflikte gegangen. Meist brauchten die Betroffenen einfach jemanden zum Reden. Hin und wieder seien die beiden dann auch gemeinsam im Streifenwagen unterwegs gewesen.

Nicht ohne Stolz berichtet sie heute, dass ihr und ihren Mitschwestern noch immer großer Respekt entgegengebracht werde: „Die Menschen machen das aber nicht, weil wir in der Nachfolge Christi handeln, sondern weil sie wissen, dass Diakonissen anderen etwas Gutes tun.“