Eisenach: Suche nach Tätern läuft

Die Polizei hat noch keine Hinweise auf die Täter, die in der Nacht zu Montag einen Geldautomaten der Postbank in der Hauptfiliale am Eisenacher Telemannplatz sprengten. Das teilte eine Polizeisprecherin auf Anfrage mit. Lediglich zwei vage Hinweise von Zeugen lägen derzeit den Ermittlern vor. So bleibt bisher zum Beispiel offen, ob die Räuber ein Auto genutzt haben. Die Polizei wollte zudem mit Verweis auf ermittlungstaktische Gründe nicht sagen, ob und wie viel Geld die Täter erbeutet haben. Die Postbankfiliale muss auch morgen definitiv noch geschlossen bleiben, erklärte Postbank-Sprecherin Iris Laduch am Dienstag. „Wann die Filiale ihren Betrieb wieder aufnehmen kann, ist noch nicht klar und hängt von den Untersuchungsergebnissen des Statikers ab“, berichtete Laduch. Auch die Postbank wollte sich gestern nicht zu möglichen Schadenshöhen äußern.

Die Sprecherin der Postbank betonte aber, dass betroffene Kunden in Eisenach gut versorgt seien. Es gibt zwei Partneragenturen in der August-Rudloff-Straße am Petersberg sowie in Eisenach-Nord am Nordplatz. Dort können allgemeine Bank- und Postdienstgeschäfte erledigt werden. Die Möglichkeit, Geld abzuheben, gebe es auch in diversen Supermärkten der Stadt.