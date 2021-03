Eine weitere Corona-Bürgerteststelle wird in Eisenach eröffnet.

Eisenach: Teststelle in der Alexanderstraße eröffnet

Eisenach. Die Eisenacher Corona-Bürgerteststelle ist mittwochs 13 bis 16 Uhr geöffnet geöffnet.

Der Wartburgkreis eröffnet in Zusammenarbeit mit dem DRK weitere Corona-Bürgerteststellen. In Eisenach ist diese ab Mittwoch, 24. März, in der Alexanderstraße 3-11 zu finden. Alle Entwicklungen im Corona-Live-Blog