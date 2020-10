Ich und Technik. Eine Verbindung im Alltagsleben, die eigentlich meist gut miteinander harmoniert. So arbeite ich gern mobil, besseres Netz und gute Technik machen möglich, was vor einigen Jahren undenkbar schien.

Doch vor wenigen Tagen blieb ich ratlos vor meinem Rechner stehen, während die Mobiltelefone wie am Schnürchen im WLAN funktionierten, verweigerte der Computer mir jeglichen Zugang zum Internet. Alle Fehlervarianten waren überprüft, auf die Datenleitung konnte ich auch nicht schimpfen. Sie funktionierte ja.

Was tut man in solchen Fällen? Man fragt einen Mann. Im Speziellen einen Fachmann am unternehmenseigenen Hilfsstützpunkt in Essen, kilometerweit entfernt. Doch Entfernung ist heute im weltweiten Datennetz kein Thema mehr. Er fand den Fehler und ich war begeistert von meinem geduldigen Gegenüber am Telefon. Und so dachte ich am Ende auch über die Selbstverständlichkeit nach, mit der Herr P. und ich so miteinander telefonierten. Er in Essen und ich in Eisenach. Uns einte eigentlich nur der gemeinsame Arbeitgeber, am Ende des Gesprächs hatte ich einen netten Kollegen kennengelernt. So selbstverständlich, wie wir auch seit 30 Jahren in einem geeinten Land leben. Eine wohltuende Erkenntnis an einem Tag um den 3. Oktober.