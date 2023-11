Eisenach und Sárospatak helfen in der Ukraine

Mit Zuwendungen aus Eisenach gekaufte Lebensmittel und Medikamente werden in einen Zug verladen. So gelangen die Sachspenden zu Menschen in den Kriegsgebieten der Ukraine.

Eisenach. Eisenacher können erneut für ein Hilfsprojekt der Partnerstadt Sárospatak in der Ukraine spenden. Schon einmal waren 48.000 Euro gesammelt worden.

Die Städtepartnerschaft zwischen Eisenach und Sárospatak besteht seit 15 Jahren. Beide Städte sind über die heilige Elisabeth verbunden. Am Elisabeth-Tag, der am 19. November begangen wird, werden in Sárospatak Feierlichkeiten ausgerichtet, an denen eine Delegation aus Eisenach unter Leitung von Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) teilnehmen wird.

„Wir werden in einem Kleinbus fahren und einige Sachspenden mitnehmen, die uns private Unternehmen zur Verfügung gestellt haben“, berichtet Katja Wolf. Sie will einen Kindergarten, eine Schule und ein Kinderheim in der Westukraine besuchen. Das ungarische Sárospatak liegt nur wenige Kilometer von der Grenze entfernt. Von dort aus werden Lebensmittel, Ausstattungen für Unterkünfte von Kriegsflüchtlingen oder Medikamente in das Nachbarland gebracht. Ein Teil ist mit Geld bezahlt, das in Eisenach gesammelt worden ist. Über 48.000 Euro waren zusammengekommen.

„Das Konto ist inzwischen leer“, macht die OB aufmerksam und bittet jetzt erneut um Zuwendungen. Sie versichert, dass in Sárospatak gewissenhaft mit dem Geld umgegangen wird. Heike Apel-Spengler, als ehrenamtliche Beigeordnete zuständig für Städtepartnerschaften, ergänzt: „Wir sind dankbar für jede Spende, egal, ob es ein Euro oder zehn Euro sind.“ Sie selber war vor Ort und hat sich davon überzeugt, dass mit dem Geld dringend benötige Sachspenden gekauft werden.

Jüngst erreichte das Eisenacher Rathaus ein Brief, den Sárospataks Bürgermeister János Aros im Namen eines Kinderheims aus Nagydobrony übermittelt hat. Dort leben 95 Kinder und Jugendliche – Waisen oder aus schwierigen Familienverhältnissen – und mehrere Erwachsene mit Beeinträchtigungen. Sie würden sich über Unterstützung freuen.

Informationen zum Spendenkonto unter www.eisenach.de