Den Humor trotz Coronakrise und Arbeit am Limit nicht verloren: Das Foto zeigt Mitarbeiter des Azurit-Altenheimes in Eisenach in Schutzausrüstung während der Weihnachtszeit. Von links: Katharina, Elke und Diana.

Wartburgkreis In Treffurt unterstützt die Stadtverwaltung einen Aufruf an Hilfskräfte. Angespannte Lage auch in Mihla und Creuzburg

Eisenach und Umland: Personalnot in der Altenpflege

Wartburgregion. „Wir sind bereit für das Impfen!“ Laut rufen es die meisten Pflegeeinrichtungen und mobilen Pflegedienste in der Wartburgregion der Politik zu. Nicht nur Annette Seyfert, Inhaberin eines Pflegedienstes mit ambulantem und mobilem Bereich mit Sitzen in Mihla und Eisenach, wartet sehnsüchtig auf die Nachricht, dass es losgeht. Damit würden sich Aufwände für die Einrichtungen verringern und die Situation entspannen.

Auf die Status-Fotos von Bekannten aus dem Schnee schaut Annette Seyfert gerade mit dickem Hals, denn auch die Chefin selbst steht derzeit am Patientenbett und pflegt, auch am Sonntag. Corona, positive Ergebnisse der Tests von Mitarbeiterinnen und der damit verbundene Ausfall sind der Grund. Die täglichen Tests von Mitarbeitern wie Besuchern sind zeitaufwendig. Annette Seyfert spricht von 35 Stunden pro Woche zusätzlich für den Pflegedienst – ohne Vor- und Nachbereitung. Anderen geht es ähnlich. „Es ist der richtige Weg, aber es ist ein irrwitziges Pensum“, sagt nicht nur die Pflegedienstinhaberin.

Während bei manchen Einrichtungen die Personallage wie bei Azurit in Eisenach trotz Corona-Fall undramatisch ist und dort laut Leiterin Sandra Podojil sogar Personal an andere Azurit-Häuser vermietet werden kann, ist die Situation in anderen Altenheimen angespannt.

Ein Drittel der Belegschaft sind selber erkrankt

Im Georgenhof in Eisenach sind ein Drittel aller Mitarbeiter krank, heißt es aus der Verwaltung. Dort sucht man ebenso Hilfskräfte wie in der ASB-Einrichtung in Treffurt, wo Pflegedienstleiterin Evelyn Beck vor Tagen einen entsprechenden öffentlichen Aufruf gestartet hat. Die Stadtverwaltung Treffurt unterstützt den Hilferuf.

Einen solchen hat auch die Diakonie Mitteldeutschland veröffentlicht. Hilfskräfte in entsprechender Schutzausrüstung wie FFP 2-Maske und mit negativem Abstrich könnten etwa bei der Essenausgabe oder bei der Unterhaltung von Bewohnern behilflich sind. Es würde oft reichen, wenn jemand darauf achtet, dass der Bewohner ein Glas Wasser trinkt. Aber die Angst schwingt bei vielen mit.

Elisabethenruhe durchlebt eine ruhige Phase

Von Corona im zweiten Lockdown verschont und personell im grünen Bereich ist die Caritas-Einrichtung Elisabethenruhe in Eisenach. Dass man den Blick dennoch auf mögliche Helfer im Falle eines Falles richtet, hält Leiter Clemens Roschka für richtig. Denn es könne schnell jeden treffen und man an Grenzen stoßen. Er habe Angebote von zwei Menschen, die sich bei Bedarf in der Pflegeeinrichtung nützlich machen würden. Auch er erwartet den Start des Impfens, doch seien dabei noch Fragen offen.

Schwestern arbeiten unter Vollschutz

Roschka bemängelt die Bürokratie. Bis heute liege ihm trotz Antwort auf eine entsprechende Antrags-Mail keine offizielle Checkliste vor. Die Einverständniserklärungen von Mitarbeitern und Bewohnern sind das kleineste Problem, fügt Azurit-Hausleiterin Sandra Podojil an. Schwieriger denn je ist die Situation durch Corona auch für die mobilen Pflegedienste. Auch ohne Symptome der Patienten müssen die Schwestern dort in Vollschutz agieren. Allein das An- und Ausziehen der Kleidung kostet Zeit.

Das kann Katharina Rothe-Philipps, Geschäftsführerin der Johanniter in Creuzburg unterstreichen. Ehrenamtliche unterstützten die Teams der Johanniter, die das Personal auf Corona testen. Das Pandemie-Konzept der mobilen Pflege enthält unter anderem die Arbeit von Teams, die sich nie begegnen, um bei einer möglichen Infektion einer Gruppe weiter einsatzfähig zu sein, berichtet Katharina Rothe-Philipps.