Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisenach: Viele Kopfverbände ohne jegliche Verletzung

Da jagten einige Steppkes der Jugendfeuerwehr Großburschla ihren Mamas und Papas einen gehörigen Schrecken ein, als sie mit restlos verbundenem Kopf, mit ruhiggestelltem Arm in einer Armschlinge oder einem großem Pflaster auf der Nase an der heimischen Haustür mit mürrisch hängendem Kopf, aber stürmischen Eifer die Klingeln drückten. Schnell lösten sich die Schrecken in Luft auf, denn unter den Zeugnissen der Ersten Hilfe fanden sich keinerlei Blessuren. Die insgesamt 15 beteiligten Kinder der Jugend- und der Bambini-Feuerwehr von Großburschla konnten jetzt zu ihrer Jugendfeuerwehrausbildung einen ganz besonderen Gast begrüßen. Die Leiterin der Ausbildung des ASB-Regionalverbandes, Katharina Vockenberg, die erstmals die Feuerwehr von Großburschla besuchte, vermittelte kindgerecht alles Wissenswerte zur Ersten Hilfe. Beispielsweise zeigte sie den neugierigen Feuerwehrkindern auf, was wichtig ist, wenn sie einmal in die Situation geraten, den Notruf wählen zu müssen.

„Ob Nasenbluten, Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder Insektenstiche, Verletzungen durch Schnitt-und Platzwunden, Verbände richtig anlegen und Atmung prüfen – alles hat Katharina Vockenberg den Kindern leicht verständlich erklärt“, freut sich Wehrführer Tommy Feige über die gut einstündige Erste-Hilfe-Trainingsstunde mit Katharina Vockenberg. Auch beim Trainieren der stabilen Seitenlage gingen die Kinder mit großem Eifer zu Werke. „Das war richtig cool“, begrüßte Maximilian mit einem großen Kopfverband seinen Papa, der den frischgebackenen Junior-Ersthelfer abholte.

Katharina Vockenberg möchte Anfang September wiederkommen und ihre Wissen auch den 14 Mitgliedern der Einsatzabteilung sowie den Anwärtern der Jugendfeuerwehr für diese Abteilung vermitteln. „Beim Feuerwehrtag werden die Großen der Jugendfeuerwehr mit der Einsatzabteilung wieder einen 24-Stunden-Dienst durchführen und an verschiedenen Stationen ihre Fähigkeiten trainieren“, blickt Stefanie Feige bereits heute auf diesen Höhepunkt im Frühherbst.